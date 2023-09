Halepit kahtlustati ka Wimbledoni ajal veredopingu kasutamises

Halep andis positiivse dopinguproovi mullu sügisel USA lahtiste ajal. Nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti roksadustaati, ainet, mida kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel ning mis kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga.

Rikkumist uurinud sõltumatu komisjon kogunes juuni lõpus Londonis, kuulas ära nii tennisisti enda selgitused kui ekspertidest teadlased ning teisipäeval andis ITIA teada, et Halepile on roksadustaadi tarvitamise ning sportlase bioloogilise passi ebakõlade tõttu määratud nelja aasta pikkune võistluskeeld.

Neljapäeval avalikustas ITIA otsuse täismahus ligi 130 leheküljel, millest selgub muuhulgas, et organisatsioon kahtlustas Halepit keelatud võtete kasutamises juba alates 2022. märtsist, valmistudes nii Wimbledoniks kui USA lahtisteks ning tahtis tennisistile kehtestada kuue aasta pikkust võistluskeeldu.

Halep ja tema tiim väitsid, et roksadustaat sattus tema organismi toidulisandi Keto MCT kaudu, aga sõltumatu paneeli sõnul ei olnud tuvastatud koguse tõttu see realistlik. ITIA eksperdid nõustusid, et toidulisand võis küll olla roksadustaadiga saastunud, aga et Halep pidi keelatud ainet siiski tarbima ka mõnel teisel moel.

Lisaks tõi ITIA välja, et Halep ei pannud Keto MCT toidulisandi tarvitamist eelmise aasta 29. augustil dopinguproovi andes kirja ning ei maininud seda ka 26. oktoobril ITIA-le selgitusi andes.

Üks sõltumatu komisjoni ekspertidest ütles oma tunnistuses, et Halep oleks pidanud positiivses dopinguproovis tuvastatud roksadustaadi koguse saavutamiseks mainitud toidulisandit tarvitama 900 kuni 5000 korda üle soovitatud koguse; lisaks korraldas ITIA sarnase kehaehitusega vabatahtliku peal testi, kus talle anti sportlase väidetuga sama kogus Keto MCT-d, vabatahtliku uriiniproovidest leitud keelatud aine kogused oli seejärel Halepi omadest vahemikus 46 kuni 85 korda madalamad.

ITIA uskus ka, et ebakõlad Halepi bioloogilises passis tähendasid, et rumeenlanna tarvitas veredopingut juba mullu suvel, sealhulgas Wimbledoni slämmiturniiri ajal, kus ta jõudis poolfinaali. Ekspertkomisjoni hinnangul on need kahtlused küll igati mõjuvad, aga kuna Halepit ei testitud mullu aprillist augusti lõpuni, tähendab see, et tema verenäitajad on sellest perioodist teadmata ning süüdimõistvat otsust langetada ei saa.