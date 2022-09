Hingamisraskuste käes vaevelnud Halep käis ninaoperatsioonil

"Nagu mõned ehk juba teavad, olen juba mõnda aega ninaprobleemidega võidelnud ja suvel läks see hullemaks, eriti Washingtonis. Mul oli hingamisega suuri raskusi. Ainus variant probleemi lahendamiseks oli operatsioon," kirjutas Halep ühismeedias. "Operatsiooniga läks kõik hästi. Mul on vaja paar nädalat puhkust, enne kui saan uuesti füüsilise tegevusega alustada. Kohtume juba varsti väljakul!".

Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court ❤️ pic.twitter.com/LhAUNtM67e