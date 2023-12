Mouratogloud kritiseerinud Halep: tean, et ma pole midagi valesti teinud

Nelja-aastast võistluskeeldu kandev endine tennise maailma esireket Simona Halep rääkis intervjuus Euronewsile, et läheb rahvusvahelisse spordiarbitraaži CAS-i püstipäi, sest teab, et pole kunagi dopingut tarvitanud.

Halep andis positiise dopinguproovi mullu sügisel USA lahtiste ajal. Nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti roksadustaati, ainet, mida kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel ning mis kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga.

Halep väitis, et tema toidulisand oli saastunud väikese koguse ainega, aga rikkumist uurinud sõltumatu komisjoni sõnul oli positiivsest dopinguproovist tuvastatud aine kogus liiga suur, et seda selgitada teadmatu tarbimisega; lisades, et kolme sõltumatu eksperdi hinnangul on rumeenlanna bioloogilises passis olevate ebakõlade tõenäoliseks põhjuseks dopingu tarvitamine. Septembris määras tennise puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA Halepile nelja aasta pikkuse võistluskeelu, oktoobris pöördus endine esireket otsuse edasi kaebamiseks spordiarbitraaži. Lõplik selgus peaks saabuma veebruaris.

"Iga päev on olnud väga valus, väga emotsionaalne, sest tean, et ma ei ole midagi valesti teinud ning et olen puhas," rääkis Halep sel nädalal pikas teleintervjuus Euronewsile. "Olen alati olnud häälekalt dopinguvastane, seega pole ma kunagi midagi sellist isegi kaalunud. Teade positiivsest dopinguproovist oli minu jaoks šokk. See on minu jaoks olnud emotsionaalselt väga keeruline ja kahtlemata mõjutanud mu vaimset tervist."

"Kolm päeva enne positiivset uriiniproovi andsin nii negatiivse vere- kui uriiniproovi. Mulle on algusest peale räägitud, et keelatud aine kogus oli minimaalne ning selle kolme päeva jooksul ei saanud ma dopingut tarvitada. Ma ei ole kunagi tahtnud teha midagi tennise suhtes lugupidamatut: minu põhimõtted ei ole sellised. Olen spordiarbitraaži minnes enesekindel," lisas Halep.

"Toetus mulle on olnud suurepärane," jätkas Halep. "Olen saanud hulgaliselt häid, positiivseid soove ja see on mulle andnud jõudu iga päev oma nime puhtuse eest võidelda, näidata, et ma pole midagi valesti teinud. Ka minu konkurendid on mulle toetust avaldanud ja see tähendab minu jaoks palju. Oleme väljakul vastased, aga kui olen halvimas olukorras, on nad minu jaoks olemas. Kõik see aitab mul rasketel aegadel tugevaks jääda."

Novembri alguses kommenteeris Halepi dopingujuhtumit ka rumeenlanna endine treener Patrick Mouratoglou, kelle sõnul tunneb ta end vastutavana, sest toidulisandit andis Halepile üks tema abilistest. "Ta oleks võinud juba varem avalikkuse ette tulla. Minu koostöö [Mouratoglou] akadeemiaga lõppes juba mõnda aega tagasi. Olen alati oma eelmisi tiime usaldanud, aga praegu on mu usaldust murtud. Ma ei tea, kas see saab tulevikus taastuda. Kui palkan kellegi ja tahan temaga koostööd teha, peab meie vahel olema usaldus," sõnas Halep.

Rumeenlanna sõnul tähendaks tema jaoks negatiivne otsus suure tõenäosusega ka tema karjääri lõppu. "Neli aastat on minu vanusele mõeldes pikk aeg. Sportlase jaoks, kes on selle alaga tegelenud 25 aastat, pühendanud sellele oma elu, oleks nelja-aastane võistluskeeld katastroofiline. Ja kuna ma ei ole süüdi, oleks see veelgi katastroofilisem."