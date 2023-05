Halep on pettunud: tema dopinguistungit tahetakse taas edasi lükata

Ajutise võistluskeelu all olev endine maailma esireket Simona Halep süüdistab tennises puhtuse eest seisevat ühendust International Tennis Integrity Agency (ITIA) venitamises, öeldes, et ITIA püüab taas tema istungit edasi lükata.

Halep andis positiivse proovi mulluste USA lahtiste ajal, nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti keelatud ainet roksadustaati. See aine kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga. Roksadustaati kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel. Oktoobrist alates on Wimbledoni ja Prantsusmaa lahtiste võitjal olnud ajutine võistluskeeld.

Eelmisel reedel teatas ITIA, et Halepile on esitatud teinegi, eelmisest eraldiseisev süüdistus. Teine süüdistus puudutab kõikumisi rumeenlanna bioloogilises passis. Sportlase bioloogiline pass (APB) on isikustatud vahend, et jälgida sportlase biomarkerite muutumist pikema perioodi vältel. ABP võimaldab tuvastada sportlase biomarkerite kõrvalekaldeid individuaalsest normist.

ITIA teatel tuvastas sõltumatu ekspertpaneel, et Halepi bioloogilises passis on kõrvalekaldeid.

Reedel nimetas Halep ITIA tegevust ahistamiseks ja kirjutas, et ootab mai lõpuks kavandatud istungit, et sõltumatute kohtunike ees, et ennast kaitsta. Nüüd aga teatas Halep, et istungit tahetakse taas edasi lükata.

"Olen taas ITIA käitumisest äärmiselt šokeeritud ja selles pettunud," alustas Halep enda avaldust. "ITIA esindaja Nicole Sapstead ütles kolm päeva tagasi nende avalduses, et ITIA "on jätkuvalt pühendunud Halepiga empaatilisele, tõhusale ja õigeaegsele suhtlemisele", aga samal ajal esitas ta palve, et tribunal lükkaks minu istungi edasi… kolmandat korda."

"ITIA teeb avalikult üht ja varjatult teist. Olen korduvalt palunud võimalust tribunali ees enda kaitsmiseks ja ITIA on korduvalt püüdnud venitada," jätkas Halep. "Millal see kõik lõpeb? Esitan taas selle küsimuse. Mul on õigus kiirele istungile, aga praegu käitutakse vastupidiselt minu õigusele."

ITIA teatas Reutersile saadetud avalduses, et tegi ettepaneku, et tribunal tegeleks korraga mõlema süüdistusega, et vältida mitut istungit. "Selleks aga soovime anda kõikidele osapooltele piisavalt aega, et ka viimase süüdistuse asjaoludega tutvuda," selgitas ITIA. "Lõppkokkuvõttes teeb otsuse [võimaliku edasilükkamise asjus] sõltumatu tribunal."

31-aastane Halep on algusest peale öelnud, et pole teadlikult keelatud aineid tarvitanud. Aprillis antud intervjuus ütles ta, et tal on tõendeid, et madal kogus keelatud ravimit sattus tema organismi seetõttu, et tarvitas toidulisandit, mis oli saastunud.