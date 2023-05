Endine esireket Halep sai veel ühe dopingureeglite rikkumise süüdistuse

Halep andis positiivse proovi mulluste USA lahtiste ajal, nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti keelatud ainet roksadustaati. See aine kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga. Roksadustaati kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel. Oktoobrist alates on Wimbledoni ja Prantsusmaa lahtiste võitjal olnud ajutine võistluskeeld.

Nüüd aga teatas tennises puhtuse eest seisev ühendus International Tennis Integrity Agency (ITIA), et Halepile on esitatud teinegi, eelmisest eraldiseisev süüdistus. Teine süüdistus puudutab kõikumisi rumeenlanna bioloogilises passis. Sportlase bioloogiline pass (APB) on isikustatud vahend, et jälgida sportlase biomarkerite muutumist pikema perioodi vältel. ABP võimaldab tuvastada sportlase biomarkerite kõrvalekaldeid individuaalsest normist.

ITIA teatel tuvastas sõltumatu ekspertpaneel, et Halepi bioloogilises passis on kõrvalekaldeid.

31-aastane Halep on algusest peale öelnud, et pole teadlikult keelatud aineid tarvitanud. Aprillis antud intervjuus ütles ta, et tal on tõendeid, et madal kogus keelatud ravimit sattus tema organismi seetõttu, et tarvitas toidulisandit, mis oli saastunud.

Samas intervjuus pahandas Halep, et siiani pole talle antud võimalust tribunali ees enda kaitsmiseks. "Ma ei palu mingit erikohtlemist, ma palun lihtsalt istungit. Miks see kõik nii kaua aega võtab?" imestas ta.