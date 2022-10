Kontaveit: selles aastas on olnud absoluutselt kõike

Kontaveit andis eelmisel nädalal Ostravas esimeses mängus seljavalu tõttu loobumisvõidu ja loobus seejärel esmalt San Diego turniirist ja siis ka järgmisel nädalal peetavast WTA 1000 turniirist Guadalajaras.

"Kahjuks ei saa ma sel aastal Guadalajaras mängida, kuna mu selg endiselt valutab," kirjutas Kontaveit. "Loodan väga järgmisel aastal Mehhikosse tagasi tulla, kuna mul on sealt nii palju häid mälestusi!"

Eelmisel aastal esimese eestlannana WTA finaalturniirile pääsenud Kontaveit käimasoleva aasta edetabelis kaheksa sekka ei mahu ehk tänavu aastalõputurniiril ei osale. "See tähendab, et minu hooaeg on nüüd läbi. Selles aastas on olnud absoluutselt kõike. Kõige raskemad, aga ka kõige rõõmsamad hetked mu karjääris. Aga kõik juhtub selleks, et saaksime neist õppida ja raskustest tugevamana välja tulla," kirjutas Kontaveit, kelle hooajale jättis tugeva jälje koroonaviirusega nakatumine ja haigusest taastumine võttis eestlannal kaua aega. "Ma ei jõua ära oodata, et juba 2023. aastal kohtuksime! Ja ma olen äärmiselt tänulik kõikidele teie jätkuva toetuse eest."

Eelmisel aastal võitis Kontaveit oktoobris Moskva ja Cluj-Napoca turniiri ning jõudis novembris lisaks WTA finaalturniiril finaali ehk need punktid jäävad tal tänavu kaitsmata ning eestlanna langeb aasta lõpuks maailma esikümnest välja.