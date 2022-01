Kontaveit: oli kõrgetasemeline mäng, nautisin väljakul olemist

Otsustav sett venis tunni ja 16 minuti pikkuseks, Kontaveidil oli seal võimalik kasutada seitset matšpalli. "Mul oli võimalusi, aga ta mängis matšpallidel suurepäraselt," rääkis Kontaveit pärast kohtumist. "Olime üsna võrdsed. Oli väga tasavägine, kõrgetasemeline matš ja jäin sellega rahule."

"Suurim küsimus oli, kas suudan näidata sama taset, mida eelmisel aastal," jätkas Kontaveit. "Mul oli väga hea meel näha, et leidsin taas kõrge taseme. Alustasin aastat hästi, olin positiivselt meelestatud ja nautisin väljakul olemist väga."

"Ma arvan, et mäng oli mõlema jaoks väga keeruline," tõdes kolmanda asetusega Krejcikova. "Arvan, et mängisime imelist tennist. Oli väga-väga tasavägine ja mul on äärmiselt hea meel, et suutsin närvi külmana hoida ja võita."

"Teadsin, et sellest tuleb väga keeruline vastasseis, Anett mängib suurepärast tennist ja ta on väga agressiivne. Üritasin mängides võidelda iga palli pärast. Pidin matši võitmiseks oma stiili veidi muutma, mängima agressiivsemalt: muidu oleks ta mulle tuule alla teinud," lisas tšehhitar.