Kontaveit mängust Kanepiga: see oli eriline hetk

"Mul oli hea meel Kaiaga rahvusvahelise turniiri poolfinaalis ja kodupubliku ees väljakut jagada. Arvan, et see oli eriline hetk. Muidugi on mul väga hea meel selle üle, kuidas täna mängisin ja kuidas lõpuks tulemus jäi," kinnitas Kontaveit intervjuus ERR-ile.

"Loomulikult peab iga mängu täiega mängima, Kaia on väga hea mängija ja ma teadsin, et pean võiduks oma parimat tennist näitama. Tundsin, et pidin olema agressiivne, üritasin ise initsiatiivi võtta ja ründavat tennist mängida," jätkas Kontaveit.

Kontaveit murdis avasetis kohe Kanepi servi ja asus 2:0 juhtima, uuesti murdis ta seitsmendas geimis, minnes 5:2 ette. Seejärel oli Kontaveidil enda pallingul kolm settpalli, aga hoopis Kanepi suutis noorema konkurendi servi murda. Kaks geimi hiljem vormistas Kontaveit lõpuks viiendal settpallil 6:4 setivõidu.

Teine sett algas sarnaselt esimesele, ainult et sel korral murdis Kontaveit Kanepi servi nulliga ega loovutanud seejärel ka enda pallingul punktigi. Rohkem teises setis ühtegi murdepalli ei nähtudki ja Kontaveit vormistas esimesel matšpallil võidu.

"Eks sellised need turniirid on, iga mäng on raske, peab kõvasti võitlema," tõdes Kontaveit. "Selline see seis täna oli, aga nagu ma enne mängu ütlesin: ma ei arva, et see mäng defineerib, kes on parem või halvem. See oli täna selline mäng, selline seis, selline tulemus. Kunagi ei tea, mis järgmistel turniiridel võib juhtuda."

Pühapäeval kell 14 läheb Kontaveit finaalis vastamisi mulluse Prantsusmaa lahtiste võitja, tšehhitari Barbora Krejcikovaga (WTA 27.), kes sai pea kolm ja pool tundi kestnud kohtumises jagu olümpiavõitja Belinda Bencicist (WTA 14.).

"Ta on väga tugev vastane," kinnitas Eesti esireket. "Mul on tema vastu viimase aasta jooksul olnud mitu rasket lahingut. Pean agressiivset tennist mängima, ise enda mängu võimalikult palju peale suruma. Ta mängib kindlalt, servib väga tugevalt ja suudab rasketel hetkedel oma parimat tennist näidata. Tuleb valmis olla raskeks lahinguks, aga olen valmis, et kodupubliku ees eriline finaal pidada," lõpetas Kontaveit.