WTA turniiri tänavu Eestis ei toimu

Eesti tennise liit tegi aasta alguses pingutusi rahalise toetuse saamiseks, kuid riigilt rahastuse kohta õigeaegselt positiivset otsust ei saadud. Sellisel tasemel rahvusvahelist turniiri ei ole võimalik Eestis korraldada ilma riigi olulise toetuseta, teatas kohalik alaliit pressiteate vahendusel.

"WTA pakkus kolmeaastast lepingut, aga praeguses olukorras on väga keeruline leida sponsoreid, kes nii pika perspektiiviga toetust jagaksid ning seda ilma riigipoolse panuse kindluseta. Takistuseks on ka aspekt, et WTA nõue on turniiridele lubada võistlema Venemaa ja Valgevene sportlased, mis ei sobi kokku meie põhimõtetega," sõnas tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

"Kahju muidugi. Eelmisel aastal panustati korraldusse päris palju ja WTA poolt saadi positiivne hinnang, mis on esmakorraldajate puhul haruldane. Samas on ka väike kergendus, sest raske oleks paremini teha. Rahvas tuleb saali eelkõige Anetti ja Kaiat vaatama. Septembris olid mõlemad tippvormis ning tänu neile saime neljal päeval täismaja. Meie esireketid vastamisi poolfinaalis – seda annab järele teha. WTA turniiri korraldamisest jääb väga hea mälestus," lisas Hint positiivsel toonil.

"Kui Eesti riik peab tulevikus oluliseks WTA turniiri Eestis korraldamist ning on valmis andma korraldamiseks olulise rahalise toetuse, nagu vajavad ka teised sarnase mastaabiga spordivõistlused, millelt saab riik tulu tagasi ennekõike riigi tuntuse suurenemise rahvusvaheliste teleülekannete kaudu, on Eesti tennise liit valmis taas võistluse korraldamist kaaluma," lisas Hint. "Käesoleva aasta rong on läinud."

Tallinna WTA turniiri üksikmängu võitis tšehhitar Barbora Krjecikova, kes alistas finaalis Anett Kontaveidi 6:2, 6:3. Paarismängu finaalis võidutsesid Ukrainast pärit kaksikõed Ljudmõla ja Nadja Kitšenok.