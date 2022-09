Austraalias ja Wimbledonis võidutsenud tšehhitarid triumfeerisid ka USA-s

Kaks tundi ja 11 minutit kestnud matšis lõid tšehhitarid ühe ässa ameeriklannade kahe vastu ning tegid viis topeltviga ameeriklannade kolme vastu. McNally - Townsend näitasid väga head mängu, kuna nad olid teises setis geimidega 4:1 juhtimas ja mäng tundus nende kasuks pöörduvat. Sealt alates suutsid siiski Krejcikova - Siniakova järgmisest seitsmest geimist võita kuus, mis tõi neile setivõidu. Otsustavas setis olid tšehhitarid selgelt üle.

Tšehhitarid olid finaalis favoriidid, kuna neile oli see juba seitsmes ühine finaal, millest viies on nad võitjatena väljunud. Sel aastal on nad juba triumfeerinud Australlias ja Wimbledonis. Lisaks on nad ka Tokyo olümpiavõitjad.

McNally jõudis eelmisel aastal koos Coco Gauffiga USA-s finaali, aga slämmivõitu ta saavutanud ei ole. Eelmisel aastal emaks saanud Townsendile oli tegu esimese finaaliga.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova complete the Career Golden Slam.



The Czechs rally from a set and 1-4 down to d. Caty McNally and Taylor Townsend 36 75 61 to win #USOpen and complete the trophy case.



