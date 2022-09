Maailma esireket pääses neljandas ringis ehmatusega

Swiatek oli neljandas ringis maailma 108. reketi Jule Niemeieri vastu raskustes. Maailma esireket kaotas avaseti 2:6 ja teises setis oli ta sakslanna murde järel 1:2 kaotusseisus, ent siis murdis Swiatek koheselt vastu ja asus peagi 4:2 juhtima.

Järgnevad neli geimi vajasid võitja selgitamiseks murdeid, ent Swiatekile sellest piisas ja ta teenis 6:4 setivõidu. Viimases setis jäi Niemeieril jõust vajaka ning Swiatek teenis lõpuks ülikindla 6:0 geimivõidu.

Swiatek jõudis esimest korda oma karjääri jooksul USA lahtistel veerandfinaali ja ühtlasi sai temast esimene Poola naine, kes USA-s veerandfinaali jõudnud. Kaheksa parema seas läheb ta vastamisi maailma kaheksanda reketi Jessica Pegulaga, kes jõudis samuti esmakordselt USA-s veerandfinaali.

Pegula oli neljandas ringis 6:3, 6:2 parem kahekordsest slämmivõitjast Petra Kvitovast (WTA 21.), seejuures võitis Pegula teises setis kuus järjestikust geimi.

Veidi enam kui tund kestnud kohtumise jooksul lõi Pegula kolm serviässa, võitis esimeselt servilt 68 ja teiselt 31 protsenti punktidest ning realiseeris seitsmest murdepallist kuus. Kvitova lõi samuti kolm ässa, ent tegi ka viis topeltviga ning kuuest murdepallist võitis ta ainult kaks.

