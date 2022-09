Kõvasti võitlema pidanud Sabalenka ja Pliškova jõudsid veerandfinaali

Turniiril kuuendana asetatud Sabalenka sai kaks ja pool tundi kestnud matšis 3:6, 6:3, 6:2 jagu 19. paigutusega ameeriklanna Danielle Collinsist.

Neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna on nüüd slämmiturniiridel võitnud kõik kuus matši, kus ta on avaseti kaotanud. Seejuures kaotas ta tänavustel USA lahtistel esimese seti ka Kaia Kanepile, aga päästis teises kaks matšpalli ja võttis lõpuks võidu.

Mullu USA lahtistel poolfinaali jõudnud Sabalenka läheb tänavu veerandfinaalis vastamisi Pliškovaga (WTA 22.), kes alistas veidi üle kolme tunni kestnud matšis 7:5, 6:7 (5), 6:2 valgevenelanna Viktoria Azarenka (WTA 26.). Seejuures võitis Pliškova avasetis 4:5 kaotusseisus olles kolm geimi järjest. Teises setis pääses Pliškova murdega 3:1 ette, aga Azarenka viigistas 4:4-le. Kiires lõppmängus päästis Pliškova kolm settpalli, aga neljanda sai Azarenka kätte. Otsustavas setis murdis Pliškova kohe avageimis ja uuesti seitsmendas geimis.

Võidu võttis Pliškova lõpuks neljandal matšpallil.

Pliškova on 2016. aasta USA lahtiste finalist, pärast seda jõudis ta ka 2017., 2018. ja 2021. aastal veerandfinaali.

Omavahel on Pliškova ja Sabalenka varem mänginud neljal korral ja mõlemal on kirjas kaks võitu. Viimati olid nad vastamisi eelmisel aastal, kui nii Wimbledoni kui Montreali poolfinaalis jäi peale Pliškova.