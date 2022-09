Hatšanov pani viiesetilise lahingu järel Kyrgiose reketit lõhkuma

Pea neli tundi kestnud kohtumise võitis Hatšanov tulemusega 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3), 6:4 ning ta jõudis esimest korda oma karjääri jooksul suure slämmi turniiril poolfinaali. Emotsionaalne Kyrgios ei suutnud kaotusega leppida ja hakkas pärast kohtumist oma reketit lõhkuma.

Nick Kyrgios took his defeat in the US Open well I see…



pic.twitter.com/mB28cPMvh7