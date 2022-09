Ajalugu teinud Jabeur sammus teist slämmi järjest poolfinaali

Jabeur alistas veerandfinaalis 6:4, 7:6 (4) tulemusega Serena Williamsi karjäärile punkti pannud Ajla Tomljanovici (WTA 46.). Tund ja 43 minutit väldanud matši jooksul lõi Jabeur neli serviässa, tegi kaks topeltviga austraallanna üheksa vastu ning realiseeris kuuest murdepallist viis. Ühtlasi sai Jabeurist esimene Aafrika päritolu mängija, kes on USA lahtistel poolfinaali jõudnud.

"Pärast Wimbledoni on mul väga palju eneseusku. Tean, et olen suuteline tiitlit võitma ja praeguseks olen poolfinaali jõudnud," kommenteeris tänavusel hooajal 43. võidu võtnud Jabeur. Ainsana on käimasoleval hooajal rohkem matše võitnud maailma esireket Iga Swiatek.

Poolfinaalis kohtub Jabeur prantslanna Caroline Garciaga, kes jõudis oma karjääri jooksul esmakordselt suure slämmi turniiril poolfinaali. Veerandfinaalis sai Garcia 6:3, 6:4 jagu 12. asetusega Coco Gauffist (WTA 12.) ja ühtlasi teenis oma 13. järjestikuse võidu.

Garcia ja Jabeur on omavahel mänginud kahel korral ning mõlemal korral võidutses Jabeur. Viimane vastasseis leidis aset 2020. aastal, kui tuneeslanna sai Austraalia lahtistel 1:6, 6:2, 6:3 võidu.