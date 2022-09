Jabeuri alistanud Swiatek teenis karjääri kolmanda slämmivõidu

USA lahtiste eelturniiridel ja ka New Yorgis rabedat mängu näidanud ning pallidega rahulolematust väljendanud Swiatek oli finaalis palju paremas hoos, alistades tuneeslanna Ons Jabeuri veidi alla kahe tunni kestnud kohtumises 6:2, 7:6 (5).

Swiatek asus avasetti 3:0 juhtima, siis sai Jabeur murde tagasi, aga kaotas seejärel kohe uuesti enda pallingugeimi. Uuesti murdis Swiatek kaheksandas geimis. Ka teist setti alustas poolatar murdega ja läks 3:0 ette. Poolatari 3:1 eduseisus järgnes aga kolm järjestikust servimurret, kuni mängu paremini käima saanud Jabeur suutis servi hoida ja seisu viigistada 4:4-le. Järgmises geimis päästis Swiatek kolm murdepalli ja poolatari 6:5 juhtimisel päästis Jabeur omakorda matšpalli ning sett läks kiiresse lõppmängu, kus Swiatek jäi peale 7:5.

"Enne seda turniiri oli mul väga keeruline aeg, pärast slämmiturniiri võitmist on alati raske. Kuigi Prantsusmaa lahtised oli aasta teine slämmiturniir, oli ikkagi keeruline pärast võitu samamoodi jätkata," tunnistas Swiatek võidukõnes. "See turniir oli raske, see on New York, nii vali ja pöörane koht! Olen väga uhke, et vaimselt vastu pidasin. Ons, suurepärane turniir ja imeline hooaeg! Olen kindel, et sa võidad varsti slämmi."

"Tahan tänada rahvast, et mind ergutasite! Püüdsin väga, aga Iga ei teinud seda minu jaoks lihtsaks. Ta väärib võitu! Ta ei meeldi mulle praegu väga, aga see on okei," ütles Jabeur mängujärgses kõnes naerdes. "Mul olid viimased kaks nädalat, jätkan kõvasti treenimist ja varsti ma saan selle slämmivõidu kätte!"

21-aastane Swiatek on nüüd võitnud kolm slämmiturniiri – lisaks USA lahtistele võidutses ta Prantsusmaa lahtistel nii 2020. aastal kui ka tänavu. Swiatek on profitenniseajastul üheksas naine, kes on enne 22-aastaseks saamist võitnud kolm suure slämmi turniiri. Varem on sellega hakkama saanud Maria Šarapova, Justine Henin, Serena Williams, Venus Williams, Martina Hingis, Monica Seles, Steffi Graf ja Chris Evert.

Viimati suutis maailma esireket USA lahtised võita 2014. aastal, kui sellega sai hakkama Serena Williams 2014. aastal. Viimane naine, kes suutis ühel hooajal võita kaks slämmiturniiri, oli Angelique Kerber 2016. aastal.

Sel hooajal on Swiatek võitnud nüüd seitse turniiri, viimati sai ühel hooajal nii palju võite Serena Williams 2014. aastal. Kui arvestada ka ITF-i turniire, on Swiatek mänginud 18 finaalis ja võitnud neist 17. WTA tasemel on tal nüüd kümme turniirivõitu ja ta pole üheski finaalis settigi loovutanud. Seejuures slämmifinaalides on ta profitenniseajastul alles teine naine, kes pole enda esimeses kolmes finaalis settigi kaotanud. Esimesena sai sellega hakkama Lindsay Davenport.

Tänavu on Swiatek võitnud juba 57 matši, sellega kordas ta Ashleigh Barty 2019. aasta saavutust.

Jabeurile oli see karjääri teine slämmifinaal, esimest korda jõudis ta finaali tänavu Wimbledonis, kus jäi alla Kasahstani esindavale Jelena Rõbakinale.