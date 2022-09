Kriisa Kreekast: kui nad medalile ei tule, oleksin väga üllatunud

"Saime seda tagasisidet, et tööd on vaja teha. Kui juba Drell ütleb, et on vaja liha luudele saada ja peab hakkama jõusaali tegema, siis ma arvan, et me liigume õiges suunas. Jukka ütles enne turniiri algust, et see sats saab valmis kolme aasta pärast," sõnas Eesti koondise tagamängija Kerr Kriisa peale mängu Kreekaga.

Kriisa sõnul sai paljude tehtud vigade tõttu Kreeka rohkelt vabaviskeid, mida oleks pidanud suutma ära hoida.

"Nad olid ikkagi suured poisid ja alguses ei saanud kohe seda hoogu üles, siis oli raske. Nad said esimesel poolajal 20 vabaviset. Nad olid kõvasti selgelt paremad," ütles Kriisa.

Eesti koondise tagamängija ei jäänud päris rahule kohtunike otsustega, kuid sellepärast nad Kriisa sõnul mängu ei kaotanud.

"Vilega on terve turniir olnud nii nagu on, aga vile pärast ei kaotanud. Oleks tahtnud natuke paremat vilet küll. Kui nad medalile ei tule, oleksin väga üllatunud," ütles Kriisa.

"Meeskonnale ma olen väga tänulik, alustades treeneritega, mängijad, ja lõpetades füsioterapeutidega. Väga vinge kogemus on olnud ja see jääb kindlasti eluks ajaks meelde," kommenteeris Kriisa.

Kriisa ütles, et algaval hooajal tuleb koduklubi Arizona Wildcatsiga loodetavasti hea aasta, kuna juba eelmisel hooajal tehti hea algus uue treeneriga.

"Peab uued poisid üle vaatama. Võite on vaja ja sellises prestiižikas ülikoolis peab ülikooli hästi esindama. Panime päris korraliku esimese aasta uue treeneriga. Iga allakäik on kehvasti. Tuleb ainult edasi panna," sõnas Kriisa.