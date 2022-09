Henri Drell: väärime kolme võitu, aga kahjuks on üks

Eelmistel päevadel oli Eesti saanud napid kaotused Ukrainalt ja Horvaatialt. "Nagu need eelmised mängud - palju energiat, palju kaitset. Minu arust väärime, et meil oleks kolm võitu ja läheme Berliini. Aga kahjuks on üks," lausus Eesti koondise mängija Henri Drell ERR-ile.

"Nad lubasid visata - ma ei tea, miks," jätkas Drell. "Kas neil polnud scouting'ut tehtud või.. panin omad kotti. Muidugi mister Kerr Kriisa ja mister [Kristian] Kullamäe andsid kihvte sööte."

"Me olime tasemelt üle. Meeldib nende poistega mängida ja uskumatult hea rahva seas. Nagu oleks kodus, Saku Suurhallis. Ma armastan Eestit ja Eesti rahvast."

Heameelt esimese võidu üle tundis muidugi ka Kriisa. "Ikka tahtsime üht kätte saada, aga nüüd võib-olla kripeldavad eelmised kaks veel rohkem. Aga fännid olid jälle väga super ja fännide nimel seda ka mängime. Loodame, et nad on ka rahul."

Kriisa nõustus Drelliga, et Suurbritannia esitus polnud päris sel tasemel, mis eelmistel vastastel. "Kui pick 'n' roll'is tulid, nägid platsi päris hästi. Klassivahet tunned mängides ka - liinid on nii avatud. Ise olime täna paremad, aga eks vastane oli ka sutsu kergem."