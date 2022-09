Jukka Toijala koondislaste esimesest võidust: nad on selle ära teeninud

"Hea tunne kindlasti," kommenteeris Eesti peatreener Jukka Toijala ERR-ile. "Poisid on teinud terve turniiri kõvasti-kõvasti tööd ja sooviks, et saab võidutunde ka kätte. Nad on selle ära teeninud. Näitasime oma kvaliteeti, Suurbritannial on omad mured ja teadsime, et kui teeme kõvasti tööd, siis kindlasti on meil väga hea võimalus see mäng võtta."

Soomlase teatel pärast kahte nappi kaotust tal mängumehi motiveerida ei tulnud. "Oleme selgitanud, kus oleme ja mida tahame teha nüüd ja tulevikus. Nad on ise motiveeritud. Pluss meil on uskumatult hea fännibaas. Treeneril on lihtne töö - kui fännid alustavad laulu, siis on valmis mängima."

Toijala sõnul oli oluline gaas lõpuni põhjas hoida. Ka siis, kui võit oli juba selge. "On veel selline teema, et kui juhtub ime ja Itaalia kaotab mõlemad mängud, siis skoorivahe oligi oluline. Kaotasime Itaaliale 21-ga ja meil oli vaja võita rohkem kui 21-ga. Võib-olla sellist asja ei juhtu, aga igaks juhuks oli vaja selline vahe teha," põhjendas ta.

Neljapäev lõppeb alagrupiturniir Kreeka vastu, kus koosseisus ka maailma paremate hulka kuuluv Giannis Antetokounmpo. "Eks Kreeka on kindlasti üks favoriit võitma tervet turniiri. Kui näitavad parimat mängu," lausus Toijala.

"Meil ei ole midagi kaotada, tõmbame energia üles ja paneme täiega. Proovime olla rünnakul distsiplineeritud. Kui seal kaotada pall, siis keegi maailmas ei saa Giannist kinni. Nüüd naudime mõned hetked võitu, homme on puhkepäev ja valmistume siis Kreekaks."