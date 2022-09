Siim-Sander Vene: vastane oli natuke teisest puust, oli rohkem ruumi

Eesti korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene tunnistas, et pärast 32-punktist võitu EM-finaalturniiril Suurbritannia üle on tunduvalt meeldivam kommentaare jagada kui eelmistel päevadel.

"Poiste üle on tõesti hea meel, et ühe kätte said. Said natuke kammitsatest lahti võib-olla. Hea meel, et saime ühe ka fännidele anda," lausus Vene ERR-ile. "Elavad nii tulihingeliselt kaasa, ikka ootavad ja ootavad seda. Nüüd vähemalt lõpuks saime ühe neile tagasi anda. Hea meel ja üks on veel jäänud..."

Vene võrdles Suurbritanniat eelmiste vastastega. "Natuke oli vastane ka teisest puust, kus jäi mingeid kohti rohkem vabaks. Oli rohkem ruumi. Kui minema saime, siis ikka väike kerguse moment tuli. Mängu käigus oli aru saada, et seda me käest ei anna kuidagi. Siis läks tunduvalt lihtsamaks ja rõõmsamaks see mäng."

Vene sõnul on noored koondislased jätkuvalt näljased, kes ka korraliku eduseisu peal veel isu täis ei saa. "Minu meelest on seda suhteliselt palju rõhutatud, et noortel on nälg, tahavad kogu aeg näidata ja tõestada. Teistele, iseendale, omavahel üksteisele - seda on hea vaadata. Ma loodan, et see viib neid kõrgele ja kaugele ka."

Neljapäeval lõpetab Eesti koondis turniiri Kreeka vastu, kus mängib ka Giannis Antetokounmpo. Teoreetiliselt pole kadunud ka edasipääsušanss. "Nii kaua kui teoreetiline šanss on - küll jube väike ja õhkõrn -, aga nii kaua kui ta on, ikka loodame," ütles Vene.

"Kreeka on ühe väga suure superstaariga võistkond, kus on väga heal tasemel tagumised, kes annavad palli ilusti kätte ja oskavad seda mängu juhtida. Nad on ühed favoriidid. Seal on vastast kõvasti," jätkas ta. "Ega meil midagi kaotada ei ole. On vaja hea tujuga ära lõpetada, et turniirist jääks hea tunne sisse ja kõik saavad oma hooaegadele ilusti vastu minna."