Antetokounmpo vigastas paremat hüppeliigest mängus Eestiga

Vigastus on siiski kergemat sorti ning kõigi eelduste kohaselt saab kreeklane mängida järgmises kohtumises.

"Giannis Antetokounmpo nikastas kergelt parema jala hüppeliigest ja arstid hoiavad tema seisundil silma peal," oli ametlik teade Kreeka koondise poolt.

Kreeka korvpallikoondise peatreener Dimitris Itoudis ütles mängujärgsel pressikonverentsil, et "kõik on hästi", selgitades: "Giannis vahetati välja. Ta jalale pandi jääd ning ta taastumine jätkub ka väljaspool areeni. Seekord toimus see avalikult kogu publiku ees."

Kreeka lendab reede hommikul Berliini, kus toimuvad turniiri ülejäänud mängud ning pühapäeval on Kreekal kavas mängida Tšehhiga, mis peaks andma Giannisele piisavalt aega puhkamiseks.