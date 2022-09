Toijala Giannisest: need oskused on täiesti teisest maailmast

"Rahul sellega, et võitlesime lõpuni ja poisid on kindlasti väsinud nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Pingutasime nii palju, kui suutsime. Eks see tasemevahe oli siis nähtav, kui vastastel olid paremad mehed väljakul," ütles Eesti korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala pärast mängu.

Toijala sõnul ei olnud see üllatav, et Kreeka tuli täiega peale ega jätnud midagi juhuse hooleks.

"Neil on järgmine mäng otsustav, kas turniir lõpeb või mängivad edasi. Nüüd said kõik mehed väljakule ja tahtsid hoida rütmi," sõnas Toijala Kreeka kohta.

Eesti koondise peatreeneril Jukka Toijalal jätkus ainult kiidusõnu vastaste liidri Giannis Antetokounmpo osas.

"See kiirus, mis tal väljakul on ja need oskused on täiesti teisest maailmast. See on nii hea kogemus ja seda ei saa kuskilt mujalt, kuidas ta väljakul mängib. Kõik näevad ja saavad siis aru, mis see tipptase on," ütles Toijala.

Toijala sõnul andsid poisid endast parima ning hiljem tuleb kogu turniiri läbi analüüsida, mida oleks saanud paremini teha.

"Mul ei ole ühtegi halba sõna. Poisid proovisid iga päev anda endast parima. Hiljem analüüsime, mis oleksime võinud meie oma töös paremini teha," ütles Toijala.

Peatreener ühtegi Eesti koondise mängijat konkreetselt välja ei toonud, vaid tema arvates väärib kogu meeskond kiitust.

"Kõik teadsid oma rolli ja kõik täitsid oma rolli nii hästi kui oskasid. Ma tänan tervet võistkonda ja staff'i ka," kommenteeris Toijala.