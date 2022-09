Toomas Kandimaa: kõik mängud on jätnud sümpaatse mulje

"Me proovime rünnakul tempot rohkem kontrollida. Kui vaadata Itaalia või Kreeka mängu, siis seal käib kaks-kolm söötu ja tuleb juba lahendus," lausus koondise tegemisi Milanos kohapeal jälgiv Kandimaa ERR-ile. "Kas see on hea või halb – eks aeg näitab. Mida noorem [võistkond] ja võib-olla füüsiliselt mitte nii andekas, seda rohkem peab kontrollima."

Tervikuna on tal Eesti koosseisust jäänud hea mulje. "Meeldib see, et on noor ja agressiivne koosseis. Ega nad väga ei põe rünnakul. Kui on kohad olemas, siis saab ära visatud. Selle taha ei jää. Võistkonna keskmine vanus on küllalt noor – nad saavad tulevikus suuri tegusid teha."

Eesti alustas turniiri selge kaotusega Itaaliale, sai seejärel napilt lüüa Ukrainalt ja Horvaatialt ning alistas teisipäeval koguni 32 punktiga Suurbritannia.

"Mulle on kõik mängud jätnud sümpaatse mulje," ütles Kandimaa. "Võib-olla see Itaalia mäng vajas sisseelamist ja kodupubliku ees oli keeruline. Poisid on väga tublid olnud."

Nappe kaotusi kommenteeris ta järgnevalt: "Mõlema mängu lõpus on üsna aurude pealt – kui õigeid otsuseid tehakse? See määrab. Ka vastased... kindlasti Horvaatia läks natuke kergemini peale. Need eelnevad jutud, mis nad rääkisid ja nii edasi. See oleks neile kätte maksnud. Kahju, et see meie kasuks ei tulnud lõpus."

Ees ootab veel Kreeka, kes on seni võitnud kõik kohtumised. Koosseisu kuulub ka NBA üks paremaid mängijaid Giannis Antetokounmpo. "Mis Kreeka mängu puutub, siis... loodame, et kreeklased tulevad natuke kergemini peale ja saame omad võimalused," soovib Kandimaa.