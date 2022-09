Itaalia võit kustutas Eestil ka teoreetilised šansid, Antetokounmpo hiilgas

Avamängus Eesti alistanud, aga seejärel nii Kreekale kui ka Ukrainale kaotanud Itaalia koondis juhtis suurema osa avapoolajast, aga jäi kolmanda veerandi lõpus kaotusseisu.

Horvaatia juhtis veel neljanda perioodi alguses 61:55, aga siis tegi Itaalia 14:3 spurdi ja läks ise 69:64 ette. Parimal juhul sai Horvaatia vahe ühele punktile (71:70), kuid lõpuks sai Itaalia siiski 81:76 võidu.

Simone Fontecchio ja Nicolo Melli tõid Itaalia kasuks 19 punkti, üleplatsimeheks kerkis aga 27 punktiga horvaat Bojan Bogdanovic.

Teises C-grupi mängus oli Kreeka kahe täiseduga kulgenud meeskonna vastasseisus üle Ukrainast 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22).

Kreeka täht Giannis Antetokounmpo panustas koguni 41 punktiga, mis on viimase paari aastakümne parim näitaja EM-finaalturniiridel. Svjatoslav Mõhhailjuk ja Yusuf Sanon tõid Ukrainale 16 silma.

Enne viimast vooru on Kreekal neli, Ukrainal kolm, Itaalial ja Horvaatial kaks võitu, Eesti jätkab ühe võiduga, Suurbritannial on vaid kaotused. Neli edasipääsejat on juba selged, sest Eesti koondisel ei ole võimalik võrdsete võitude korral ei Itaaliat ega Horvaatiat edestada.

Neljapäeval kohtuvad viimases voorus Horvaatia - Ukraina, Eesti - Kreeka ja Suurbritannia - Itaalia.