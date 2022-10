Serena Williams: ma ei ole karjääri lõpetanud

Tänavu augustis karjääri lõpetamisest rääkinud ja USA lahtistel mitmete tseremooniatega ära saadetud 23-kordne slämmivõitja Serena Williams teatas nüüd, et pole tipptennisega lõpparvet teinud ja on väga suur tõenäosus, et ta naaseb väljakutele.

"Ma ei ole karjääri lõpetanud," ütles Williams San Franciscos peetud konverentsil, kus ta esindas enda ettevõtet Serena Ventures. "On väga suur tõenäosus, et naasen väljakutele. Võite mu koju vaatama tulla, mul on seal väljak."

41-aastane Williams kirjutas augustis Vogue'is avaldatud essees: "Mulle pole kunagi meeldinud sõna retirement (karjääri lõpetamine, aga ka pensionile jäämine – toim). See ei tundu minu jaoks piisavalt modernne sõna. Ehk on kõige parem oma praegust olukorda kirjeldada sõnaga evolution (evolutsioon, arenemine – toim)."

"Ütlen teile selle artikliga, et kasvan tennisest välja, asjadeni, mis on mulle tähtsamad. Mõned aastad tagasi lõin oma firma ja veidi pärast seda perekonna. Tahan seda peret kasvatada," lisas Williams artiklis. "Vihkan, et pean sellel ristmikul seisma. See on raskeim asi, mida suudan ette kujutada. Ma ei taha, et see lõppeks, aga samal ajal olen valmis edasiseks. Tennis on mulle andnud nii palju."

Pärast USA lahtistel kolmandas ringis väljalangemist ei kinnitanud Williams, et see jäi tema viimaseks turniiriks, vaid teatas, et on alati ka Austraaliat armastanud.

"Ma ei ole endiselt karjääri lõpetamisest mõelnud," ütles Williams nüüd. "Aga ärkasin ühel päeval, läksin väljakule ja mõtlesin esimest korda enda elus, et ma ei mängi võistlemise pärast. Ja see oli väga veider tunne. See oli nagu esimene päev minu edasisest elust ja ma nautisin seda väga, aga üritan endiselt tasakaalu leida."