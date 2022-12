USA tenniseleht valis Williamsi ja Kontaveidi mängu aasta kolmandaks

USA veebikülg tennis.com on valinud 2022. aasta TOP 5 tennisematšid, mille hulka ainsa naiste mänguna pääses Serena Williamsi ja Anett Kontaveidi kohtumine USA lahtiste meistrivõistluste teises ringis.

Arvestades veebikülje valikut, on ilmselt oma põhjus ka selles, et tegemist oli legendaarse Williamsi viimase võidumänguga, aga loomulikult on TOP 5 peamine printsiip siiski mängu tasavägisus ja mõlema tennisisti kõrge tase. Mäletatavasti lõppes mäng Williamsi kasuks 7:6, 2:6, 6:2, vahendab tennisnet.ee.

Millised olid ülejäänud TOP 5 hulka pääsenud mängud? Parimaks valiti Carlos Alcaraze (Hispaania) 6:7, 7:5, 7:6 võit Novak Djokovici (Serbia) üle Madridi turniiri poolfinaalis. Mingil määral oli see mäng teatepulga üleandmine, sest Djokovic loovutas tänavu kaua hoitud esireketi tiitli ja kuigi Alcaraz veel Madridis troonile ei tõusnud, lõpetas ta hooaja esireketina.

Teise koha sai Austraalia lahtiste finaal, kus 0:2 kaotusseisust välja tulnud Rafael Nadal (Hispaania) alistas Daniil Medvedevi (Venemaa, tollal veel mängis oma riigi lipu all – toim.) 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Mängu tegi põnevamaks fakt, et murdeid oli üsna palju (Nadal 7, Medvedev 6), aga samas oli Medvedev statistiliselt parem – ta teenis seitse punkti rohkem, võitis äralöögid 76:69 ja tegi vähem lihtvigu (52:68).

Neljanda koha sai Roger Federeri lahkumismäng Londonis, kus ta Laver Cupi paarismängus koos Nadaliga kaotas ameeriklastele Jack Sockile ja Frances Tiafoele 6:4, 6:7, 9:11. Siingi on arvestatud nii põnevust kui ka mängu tähtsust maailma tennise ajaloos.

Viienda koha mängus oli võitjapoolel taas Alcaraz, seekord USA lahtiste veerandfinaalis Jannik Sinnerit (Itaalia) 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 alistades. Mängu tipphetk oli neljandas setis seisul 5:4, kui Sinner servis matši võiduks, aga Alcaraz pääses. Tagajoonemängu tase oli selles kohtumises ülikõrge, eriti hiilgas Alcaraz kaitsemängus.