Serena Williams valmistub tippsporti naasmiseks?

23-kordne slämmivõitja Serena Williams on esitanud dokumendid, millest võib järeldada, et ameeriklanna plaanib profikarussellile naasmist.

44-aastane Williams tõmbas karjäärile joone alla 2022. aasta USA lahtistel meistrivõistlustel, kus võitis kaks matši, alistades teises ringis ka toonase maailma teise reketi Anett Kontaveidi. Kolmandas ringis jäi ta aga alla Ajla Tomljanovicile.

Mäng Tomljanoviciga oli 2. septembril 2022 ja päev hiljem esitas Williams avalduse tennises puhtuse eest seisvale organisatsioonile ITIA (International Tennis Integrity Agency), et lõpetab ametlikult karjääri ja palus seega ennast eemaldada testitavate nimekirjast.

Nüüd aga teatas tenniseajakirjanik Ben Rothenberg enda veebilehel Bounces, et Williams on esitanud avalduse, et ta lisataks taas testitavate sportlaste nimekirja. Pole teada, millal Williams taotluse esitas, kuid tema nimi on ITIA testitavate nimekirjas tänavusest oktoobrist. Reeglite kohaselt saab tennisist tippsporti naasta, kui on vähemalt pool aastat enne võistlemist testijatele kättesaadav. Seega, kui Williamsi nimi lisandus nimekirja oktoobris, võiks ta aprillist võistlustulle naasta.

Bouncesi andmeil tahtis Williams tegelikult naasta juba tänavustel USA lahtistel, uurides võimaluste kohta mõned nädalad varem, kuid nii lühikese etteteatamisega polnud see võimalik.

Williamsi agent ega ITIA pole tema võimalikku naasmist kommenteerinud.