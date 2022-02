Tartu maratoni rajameister: ilm võib alati vingerpussi mängida

48. Tartu maratoni start toimub Tehvandi staadionilt seekord lainetena, maraton on üle aastate taas ka Visma Ski Classicu suusamaratonide sarja etapp ja seetõttu on seekordsel maratonil lisaks harrastajatele rajal ka kogu maailma pikamaasuusatamise eliit.

"Ilm võib alati vingerpussi mängida! Mis sel aastal juhtub, on pühapäeva hommikul teada. Kõik on ilmas kinni. Praegu on Otepää poolses osas mõned veeloigud," rääkis ERR-ile rajameister Assar Kütt.

"Kui läheb külmemaks, siis jääb rada püsima; kui tuleb täiesti sula, siis ka rada püsib. Kui ongi paar kraadi sooja, öösel tuleb veel lund ka, siis ei oska öelda, mis järgi jääb," sõnas Kütt.