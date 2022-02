Äsja OM-ilt naasnud Roos: hea meel on Tartu Maratonil parim eestlane olla

"Hea meel on parim eestlane olla. Mart on viimastel aastatel mind ikka võitnud, täna võitsin napilt mina teda," tõdes Roos finišis ERR-ile.

"Olud olid sellised, et sõitjaterivi venis kohe alguses täiesti pikaks. Sõidetigi ühes hanerivis," rääkis Roos. "Harimäel hakati mäefiniši peale minema, olime tagumises pundis ja sealt me siis vajusimegi peapundist välja. Leidsime endale kaheksainimeselise pundi ja sellega tulime vaikselt lõpuni."

Äsja olümpiamängudel võistelnud Roosi sõnul vajab Tartu Maraton heaks esituseks eraldi ettevalmistust. "Visma sari on ikka täiesti teine asi kui maailmakarikas ja olümpia. Need sportlased, kes siin ees on, valmistuvadki ainult nendeks maratonideks ja reeglina treenivadki ainult paaristõugetega. Kui siin tahta järgmisel aastal kiirem olla, peabki ettevalmistus juba praegusest algama," nentis olümpiasportlane.