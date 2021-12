Murdmaasuusatamise Eesti meister Raido Ränkel: päris raske võistlus oli

Osalejaid oli Eesti meistrivõistlustel palju, sest arvuka koosseisuga tegid kaasa näiteks Läti ja Ukraina koondised. Samas jäi meeste kümne kilomeetri vabatehnikasõidus Eesti-sisene konkurents hõredaks. Puudu olid Tour de Ski'l osalevad Alvar Johannes Alev, Kristjan Koll ja Marko Kilp. Starti ei tulnud ka Kaarel Kasper Kõrge.

Raskel 3,3 kilomeetrisel ringil tegutses targalt laskesuusataja Raido Ränkel. Veel teise ringi järel kaotas ta võimsalt alustanud Martin Himmale kümne sekundiga. Finišis edestas Ränkel üheksa aastat nooremat Himmat aga 4,9 sekundiga. Eesti meistrivõistluste arvestuses sai kolmanda koha Kaspar Päärson. Kaotust võitjale pea minut.

" Tegelikult oli päris raske võistlus terve aeg. Viimane ring nägin mingi hetk silmanurgast, et Martin on natukese kaugemale maha jäänud, kui ta oli eelnevad ringid. See andis natukese motivatsiooni veel. Et pane, sekundite mäng," ütles värske Eesti meister Raido Ränkel.

"Esimesed kaks ringi olid ideaalsed väga mõnusad tõusud, kerge liigutus. Aga kolmas ring, kohe alguses tundsin, et läheb kangeks ära. Ja siis oligi viimane ring väga-väga raske. Uskumatult kangeks läks, jah," tõdes hõbemedali teeninud Martin Himma.

Naiste viie kilomeetri distantsil pani esimese kõva märgi maha laskesuusataja Tuuli Tomingas, kes sai Eesti meistrivõistluste arvestuses lõpuks kolmanda koha. Duelli meistritiitlile pidasid aga kaksikõed Kaidy ja Keidy Kaasiku.

Määravaks sai sooritus teisel kahe ja poole kilomeetrisel ringil. Kui poolel maal edestas Kaidy Keidyt seitsme sekundiga, siis finišiks oli ees Keidy Kaasiku. Õdesid lahutas vaid 0,5 sekundit. Tomingas jäi neile alla veidi vähem kui viie sekundiga.

Selja taha jääb võistlusi täis detsember. Kõige parema FIS-punkti sõitis Keidy Kaasiku välja Davosi MK-etapi kümnes kilomeetris, kus oli 55.

"Arvan, et hooaja algus on hästi läinud. Oleme käinud Šveitsis. Seal läks, ma arvan, enda kohta hästi. Mulle meeldis see rada. Siis Dresdenis. Seal sai paarissprinti sõita ja tavalist sprinti. Ma arvan ka, et läks enam-vähem hästi," rääkis Eesti meistriks tulnud Keidy Kaasiku.

Praeguse seisuga on Eesti naismurdmaasuusatajatel Pekingi olümpiamängudeks kohti neli ja meestel kolm. See olukord võib veel muutuda. Koondise katsevõistlused toimuvad 15. ja 16. jaanuaril.