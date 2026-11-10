Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

Neptunas haaras Euroopa tugevuselt teise korvpallisarja EuroCup seitsmendas voorus Drelli abiga juba avaveerandil üheksapunktilise eduseisu ning läks teise perioodi alguses juhtima 29:18, aga külalismeeskond Poolast tuli mõlemal puhul tagasi mängu.

Teise veerandaja keskel tegi Slask 14:2 vahespurdi ja läks kohtumist juhtima, avapoolaeg lõppes 38:38 viigiseisul ning resultatiivne kolmas veerandaeg kuulus Neptunasele 30:26. Seisult 66:64 viskas kodumeeskond üheksa järjestikust punkti ning seda edu suudeti hoida lõpusireenini.

Drell veetis väljakul Neptunase meestest enim, 32 minutit ning kogus 22 punkti (kahepunktivisked 6/7, kolmesed 3/8, vabavisked 1/2). Eesti koondislane lisas neli lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. 22 punkti viskas ka Mindaugas Girdziunas, Slaski parim oli Malik Parsons 21 punktiga.

Neptunas sai C-grupis viie kaotuse kõrvale teise võidu, Drell on EuroCupis seitsme mänguga kogunud keskmiselt 16,1 punkti ja 4,7 lauapalli.

Eesti koondise mängujuhi Kristian Kullamäe kodumeeskond Cluj-Napoca sai EuroCupi B-alagrupis neljanda järjestikuse kaotuse, kui pidi tunnistama Türk Telekomi 89:81 paremust. 20 minutit väljakul veetnud Kullamäe lõpetas mängu viie punktiga, kui tabas üheksast viskest vaid kaks. Üleplatsimeheks oli Türgi klubi kasuks 24 punkti visanud Jerrick Harding.