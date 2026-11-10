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Paalberg: mul on vaja mängida, siis äkki tuleb eelmise aasta vorm tagasi

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Jalgpalli Rahvuste liiga mängudeks naaseb Eesti koondisesse pikalt vigastust ravinud Marten-Chris Paalberg. Noor ründaja on täis tahtmist koondist väravatega aidata.

Veebruaris siirdus Paalberg Eesti liiga rekordsumma eest Pärnu Vaprusest Prantsusmaa kümnekordsesse meisterklubisse Saint-Etienne'i, kellega sõlmis äsja 2030. aastani kehtiva lepingu. Ent uue klubi eest mängimise asemel pidi ta pikalt põlvevigastust ravima. Ametlikest kohtumistest jäi Paalberg eemale ligi 11 kuuks. Oktoobri alguses naasis 18-aastane pärnakas väljakule ja on saanud koguda mänguminuteid meeskonna duublis.

"Mul läheb väga hästi. Olen nüüd terve, mängin ja mänguminutid järjest tulevad," kinnitas Paalberg ERR-ile. "Aga kindlasti saja protsendi juures veel ei ole. Mul on vaja ainult mängida, mängida, mängida. Siis äkki see eelmise aasta suur vorm tuleb ka tagasi. Aga tunnen ennast väga hästi, põlv on nüüd ka korras ja siit ainult edasi. Meeskond on võtnud väga hästi vastu seal duublis ja mul on väga hea mängida seal. Tiimikaaslastega on ka hea keemia. Loodan varsti ka väravaid lüüa ja tiimile võimalikult kasulik olla."

Igapäevaselt treenib Paalberg Saint-Etienne'i esindusega, kes hoiab Prantsusmaa esiliigas liidrikohta. Pärast vigastuspausi on ründaja näidanud julgustavaid märke. Eesti koondise peatreener Jürgen Henn leiab, et Paalberg on füüsiliselt valmis koondist aitama. Ühtlasi vajab meeskond Henni sõnul just sellist tüüpi mängijat, naturaalset väravalööjat.

"Eelmine koondiseaken olime hästi meeskondlik. Kaitses tegime hästi kompaktselt tööd ja väravaid põhimõtteliselt ei lastudki. Nüüd on vaja rünnakul ka väravad üles leida ja loodan, et suudan meeskonda sellega panuse anda," rääkis Paalberg.

Kas Paalberg suudaks juba koondist abistada kõik 90 minutit? "Mina ütleks, et jah, aga see on kõik treeneri otsustada. Minu töö on trennis maksimum anda ja eks me näeme," sõnas pärnakas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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