Paalberg sõlmis Prantsusmaa suurklubiga uue lepingu

Paalberg siirdus Prantsusmaale pärast 2025. aasta hooaega, kui lõi Pärnu Vapruse eest Premium liigas 25 mänguga 15 väravat ja andis kolm väravasöötu, kirjutab Soccernet.ee.

Sama aasta sügisel tegi Paalberg debüüdi Eesti A-koondises. Saint-Etienne maksis Paalbergi eest Vaprusele miljon eurot ja sõlmis mängijaga lepingu 2028. aastani. Nüüd on seda pikendatud.

"Olen selles suurepärases klubis väga õnnelik ja tänulik usalduse eest, mida Saint-Etienne on minu suhtes näidanud. Naudin väga Prantsusmaa jalgpalli avastamist ja uue riigiga kohanemist. Tunnen, et olen nii väljakul kui ka väljaspool seda hästi sisse elanud. Olen täielikult pühendunud oma edasisele arengule, et aidata klubil saavutada pikaajalisi eesmärke. Ootan põnevusega selle peatüki jätkumist," lausus Paalberg klubi kodulehele.

"Martenil on moodsa ründaja profiil - ta on füüsiliselt andekas ja hea mängutarkusega. Ta on väravakütt, kes on värava ees täpne," kommenteeris Saint-Etienne'i spordidirektor Loic Perrin. "Ta vajab pärast väljakule naasmist mänguaega, et taas rütm leida. Ta tahab treeningutel areneda ja õppida. Soovime teda toetada, et ta saaks oma potentsiaali täielikult näidata."

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