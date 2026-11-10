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Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Eesti võrkpalliklubi Tartu Bigbank pidas teisipäeval esimese mängu CEV Challenge Cupil, kui Šveitsi klubi Näfelsi Axpo Volley vastu suudeti võõrsil võtta 3:2 (25:15, 25:22, 20:25, 18:25, 15:13) võit.

Tartu meeskond tegi võõrsil hea alguse ja võitis kaks esimest geimi, ent siis leidis vastane oma mängu ning võitis omakorda kaks järgmist vaatust, vahendab Volley.ee. Otsustavas geimis suutis Bigbank siiski oma napi paremuse maksma panna ja sai 19. novembril Tartus toimuva korduskohtumise eel kerge eelise.

Bigbanki rünnakuid vedas teisipäeval Valentin Kordas, kelle arvele kogunes 23 punkti (+11), Stefan Kaibald lisas 16 punkti (+10), Mart Naaber tõi 15 (+14) ning Beau Graham 11 punkti (+5).

Tartu klubi vastuvõtt oli 57 protsenti ja rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokiga teeniti 12 punkti, servil löödi seitse ässa ja eksiti 24 pallingul.

Näfelsi edukaimaks kerkis James Norris 27 punktiga (+15). Šveitsi klubi vastuvõtt oli 51% ja rünnak 48%, blokist saadi üheksa ja servilt kolm punkti (11 viga).

Möödunud hooajal sai Näfels Šveitsi meistriliigas teise koha, samuti lõpetati hõbedaga riigi karikavõistlused. Möödunud eurohooaeg lõppes Challenge Cupi üheksanda kohaga.

Kolmapäeval kell 19 alustab sama eurosarja Pärnu Võrkpalliklubi, minnes kodusaalis vastamisi Slovakkia klubiga Bratislava Slovan. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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