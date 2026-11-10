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Glinka alustas endise maailma 18. reketi vastu võimsalt, ent kaotas mängu

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Saint-Tropez Open/Facebook
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 163.) pidi Prantsusmaal Orleans'is toimuval Challenger 125 turniiril avaringis tunnistama kõrgeima asetusega Sebastian Baezi (ATP 52.) 3:6, 6:2, 6:1 paremust.

Glinka alustas tunamullu suvel maailma edetabelis 18. kohale kerkinud seitsmekordse ATP turniirivõitja vastu suurepäraselt, kui murdis avasetis neljandas geimis ning loovutas oma viies servigeimis argentiinlasele kõigest kaks punkti, neist mõlemad viimaseks jäänud geimis ja neistki üks topeltvea tõttu.

Teises setis sai Glinka kirja küll viis ässa, kuid tema esimese servi õnnestumise protsent oli nüüd vaid 38. Baez kasutas teises geimis ära oma kolmanda murdevõimaluse ning tõrjus siis ise viiendas geimis kaks Glinka murdepalli.

Otsustavas setis tõestas tänavu ka maailma esikümnesse kuuluvad ameeriklased Taylor Fritzi ja Ben Sheltoni alistanud Baez, et avasetis juhtunu oli tööõnnetus. Argentiinlane võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti punktidest ja tõrjus Glinka ainsa murdepalli, läks 5:0 juhtima ja vormistas kindla võidu. Kogu kohtumine kestis tunni ja 37 minutit, Glinka servis kümme ässa, aga tegi ka viis topeltviga ja sai esimest servi sisse 54-protsendiliselt.

Baez tõrjus viiest Glinka murdepallist neli, võitis oma esimeselt servilt 79 protsenti punktidest ja kasutas 11 murdepallist ära neli. Teises ringis läheb argentiinlane vastamisi jaapanlase Shintaro Mochizuki ning kohaliku mehe Calvin Hemery vahelise mängu võitjaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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