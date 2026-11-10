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Kergejõustiklased Vanamb ja Laul said noorte OM-il Dakaris viienda koha

Kergejõustik
Lisell Laul
Lisell Laul Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL
Kergejõustik

Kergejõustiklased Diana Johanna Vanamb ja Lisell Laul saavutasid teisipäeval Dakari noorte olümpiamängudel viienda koha. Vanamb tõukas kuuli 14.45 meetrit ja Laul ületas kõrgushüppes 1.68.

17-aastane Vanamb alustas kuulitõukefinaali tulemusega 13.67 ja parandas teisel katsel oma tulemust 14.23-ni. Parim tõuge sündis kuuendal ehk viimasel katsel, kui kuul lendas 14.45 meetri kaugusele, vahendab Eesti olümpiakomitee.

Seitsme osalejaga finaali võitis ungarlanna Zsofi Marton tulemusega 16.47. Hõbemedali sai horvaatlanna Zara Veltruski (16.12) ja pronksi egiptlanna Alaa Belal (15.92). Neljandaks tuli poolatar Kinga Jackowska (15.68).

Vanamb õpib Tartu Katoliku Hariduskeskuses, esindab Tartu SS Kalevit ja treenib Anne Mägi juhendamisel.

16-aastane Lisell Laul ületas kõrgushüppefinaalis kõrgused 1.60 ja 1.64 esimesel katsel ning sai 1.68-st jagu kolmandal katsel. Kõrgusel 1.71 tegi ta kaks ebaõnnestunud katset, misjärel otsustas viimase katse teha kõrgusel 1.74. See siiski ei õnnestunud.

Kuldmedali võitis Kuveidi kõrgushüppaja Yasmeen Roy (1.80) ja hõbeda Lõuna-Aafrika Vabariigi esindaja Milan Blignaut (1.74). Pronksi sai jamaicalanna Malia Housen tulemusega 1.71. Laulist ettepoole jäi ka ukrainlanna Anastassija Kovaltšuk, kes ületas samuti 1.68, kuid sai sellest jagu juba esimesel katsel.

Laul õpib Orissaare Gümnaasiumis, esindab KJK Saaret ja tema treener on Endel Tustit.

Dakari noorte olümpiamängud kestavad 13. novembrini. Tegemist on ajaloo esimeste Aafrikas toimuvate olümpiamängudega. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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