Winnipeg Jets võitis jälle dramaatilisel moel

Mõne päeva eest Montreal Canadiensi vastu lõpuminutitel 0:4 kaotusseisust välja tulnud ja lõpuks lisaajal 5:4 võidu võtnud Jets oleks Lightningu vastu äärepealt ise võidu maha mänginud. Cole Perfetti, Morgan Barroni ja Brayden Yageri väravad viisid Jetsi viimase kolmandiku keskpaigaks 3:0 juhtima, aga Lightning viskas seejärel neljaminutilise perioodi jooksul kolm väravat vastu.

Jetsi õnneks korjasid Lightningu mängijad Yanni Gourde ja Erik Cernak eelviimasel minutil karistused, mis jätsid külalismeeskonna kolmekesi jääle ning 1,6 sekundit enne normaalaja lõppu viskas arvulisest ülekaalust Jetsi võiduvärava Mark Scheifele.

Jets tõusis kolmanda järjestikuse võidu toel läänekonverentsis 11. kohale. Ööl vastu kolmapäeva võõrustab Winnipegi klubi New Jersey Devilsit, kellega hiljuti jõuti kokkuleppele vahetustehingus, mis saatis seni Jetsi hingekirja kuulunud olümpiavõitjast väravavahi Connor Hellebuycki Devilsi ridadesse. Hellebuycki naasmisest Winnipegi on Kanada meedias palju räägitud, aga pühapäeval tegi Devils eraldi pöördumise, milles teatas, et Hellebuyck Jetsi vastu ei mängi.

"Meie hinnangul võiks Hellebuycki osalemine selles mängus potentsiaalselt vähendada meie eeldatavat võiduvõimalust," selgitas Devils kummastavas pressiteates. Kogu suve Winnipegist minema kibelenud Hellebuyck ise rääkis pärast Devilsi pühapäevast 4:0 võitu Toronto Maple Leafsi üle, et soovib Jetsi vastu mängida, kuid austab klubijuhtide otsust.

Ülejäänud tulemused:

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 5:2

Calgary Flames - Philadelphia Flyers 4:3 (la.)

Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 1:4

Boston Bruins - Florida Panthers 4:1