X!

Winnipeg Jets võitis jälle dramaatilisel moel

Jäähoki
Mark Scheifele (nr 55).
Mark Scheifele (nr 55). Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL alistas Winnipeg Jets viimase sekundi viskest Tampa Bay Lightningu 4:3 (0:0, 2:0, 2:3) ja kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu.

Mõne päeva eest Montreal Canadiensi vastu lõpuminutitel 0:4 kaotusseisust välja tulnud ja lõpuks lisaajal 5:4 võidu võtnud Jets oleks Lightningu vastu äärepealt ise võidu maha mänginud. Cole Perfetti, Morgan Barroni ja Brayden Yageri väravad viisid Jetsi viimase kolmandiku keskpaigaks 3:0 juhtima, aga Lightning viskas seejärel neljaminutilise perioodi jooksul kolm väravat vastu.

Jetsi õnneks korjasid Lightningu mängijad Yanni Gourde ja Erik Cernak eelviimasel minutil karistused, mis jätsid külalismeeskonna kolmekesi jääle ning 1,6 sekundit enne normaalaja lõppu viskas arvulisest ülekaalust Jetsi võiduvärava Mark Scheifele.

Jets tõusis kolmanda järjestikuse võidu toel läänekonverentsis 11. kohale. Ööl vastu kolmapäeva võõrustab Winnipegi klubi New Jersey Devilsit, kellega hiljuti jõuti kokkuleppele vahetustehingus, mis saatis seni Jetsi hingekirja kuulunud olümpiavõitjast väravavahi Connor Hellebuycki Devilsi ridadesse. Hellebuycki naasmisest Winnipegi on Kanada meedias palju räägitud, aga pühapäeval tegi Devils eraldi pöördumise, milles teatas, et Hellebuyck Jetsi vastu ei mängi.

"Meie hinnangul võiks Hellebuycki osalemine selles mängus potentsiaalselt vähendada meie eeldatavat võiduvõimalust," selgitas Devils kummastavas pressiteates. Kogu suve Winnipegist minema kibelenud Hellebuyck ise rääkis pärast Devilsi pühapäevast 4:0 võitu Toronto Maple Leafsi üle, et soovib Jetsi vastu mängida, kuid austab klubijuhtide otsust.

Ülejäänud tulemused:

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 5:2
Calgary Flames - Philadelphia Flyers 4:3 (la.)
Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 1:4
Boston Bruins - Florida Panthers 4:1

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

17:47

Winnipeg Jets võitis jälle dramaatilisel moel

08.11

Oilersi supertrio tümitas NHL-i punast laternat

08.11

Venemaa hokinoored puksivad norrakad juunioride MM-ilt välja

07.11

Eesti väravavaht: meil oli palju noori, aga suutsime ikka taset säilitada

07.11

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

06.11

Rooba: Eesti hokikoondises on sügavust, mida varem pole olnud

06.11

Eesti jäähokikoondis viskas otsustaval perioodil Rumeeniale kolm väravat

06.11

NHL: Lightning jätkas kodujääl võimsalt, mullused finalistid said võidulisa

05.11

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

05.11

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

05.11

Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

05.11

IIHF pole kohtuotsusega rahul, aga üritab leida parimat lahendust

04.11

Eesti jäähokikoondis alustab Rahvuste karikaturniiri

04.11

Winnipeg Jets tegi NHL-is pööraselt kiire tagasituleku

04.11

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

19:28

Konkurendi viimane hüpe jättis Vuksi noorte olümpial medalita

18:52

Läti jooksutäht lõpetas kõigest 22-aastaselt karjääri

18:13

Sten Piirimägi saavutas Hispaania ringrajasarja kokkuvõttes teise koha

17:10

Venno alustas uues riigis edukalt, Viiber pälvis Saksamaal MVP auhinna

16:43

Marc Marquezi tiitlipidu lükkus edasi

16:14

Tallinnas täideti kaks rahvusvahelise meistri normi males

15:46

Bratka suurepärane hoog jätkus võimsa kaksikduubliga

15:13

Lajal tõusis tagasi Eesti esireketiks

14:49

Igor Prinsi ja Pärnu Vapruse teed läksid lahku

14:14

Taaramäe: tegelikult tahtsingi tiimi vahetada, saatus tõi võimaluse kätte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo