FIS lubab viiekordse olümpiamedalisti suusarajale, Bolšunov endiselt puudu

Kõige nimekam lisandus on 30-aastane murdmaasuusataja Deniss Spitsov, kes tuli 2022. aastal Pekingi taliolümpiamängudel 4x10 km teatesõidus Venemaa Olümpiakomitee koosseisus kuldmedalile. Spitsov võitis Pekingi OM-il ka hõbemedali 30 km suusavahetusega sõidus ning neli aastat varem toimunud PyeongChangi OM-ilt jäi tema saagiks kaks hõbemedalit ja üks pronksmedal.

Lisaks Spitsovile on rahvusvahelisele areenile oodatud nüüdsest veel Jevgenia Krupitskaja, Aleksander Bakurov, Jegor Gusak, Elizaveta Eremejeva ja Natalija Kramarenko. Küll aga ei leia nimekirjast kolmekordset olümpiavõitjat Aleksandr Bolšunovit.

FIS-i nimekirjas on kokku 478 sportlast või taustatiimi liiget, kellest 404 on venelased ja 74 valgevenelased.

Murdmaasuusatamise MK-sari saab avalöögi 27. novembril Soomes Rukal.