Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

Rahvusvahelises spordikohtus Venemaa kasuks otsuse langetanud kogu esimehe ehk itaallasest kohtuniku Giulio Palermo käitumine on tekitanud küsimuse võimalikust huvide konfliktist.

Spordikohus rahuldas 30. oktoobril venelaste kaebuse rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) peale seoses viimase suvise otsusega pikendada Venemaa koondise võistluskeeldu IIHF-i turniiridel. Sisuliselt tähendab see seda, et alaliit on kohustatud Venemaa koondised erinevatele turniiridele, sealjuures MM-ile, tagasi laskma.

IIHF põhjendas suvel Venemaa ja Valgevene koondiste võistluskeelu pikendamist julgeoleku-, ohutus- ja sportliku aususe probleemidega. CAS leidis, et IIHF ei esitanud mõjuvaid tõendeid selle kinnitamiseks.

Spordikohtu otsus Venemaa küsimuses oli ühehäälne. Kohtunikekogu juhtinud Palermo kõrval kuulusid otsustajate sekka veel ka Ismail Selim (Egiptus) ja Mark Hovell (Suurbritannia).

Šveitsi meediaväljaanne Inside Paradeplatz kirjutas aga pühapäeval, et CAS-i kohtunikke kolleegiumit juhtinud Palermo külastas vaid loetud nädalad varem ehk 22. septembril Moskvat ja osales ettekandega arbitraažikonverentsil.

Konverents toimus Moskvas luksushotellis The Carlton ja selle korraldajaks oli Venemaa Kaasaegse Arbitraaži Instituut. Palermo oli märgitud osalejana paneeldiskussioonis pealkirjaga "Arbitraaži lugu: kes kirjutab, kes jutustab, kes usub?". Seejuures ei olnud CAS tema reisist teadlik ja umbes kuu hiljem juhtis ta CAS-i menetlust Venemaa jäähokiföderatsiooni ja IIHF-i vahel.

Otsuseni viinud istungid toimusid 23. ja 26. oktoobril. Kommentaaripalvele vastates andis rahvusvaheline spordikohus Šveitsi väljaandele järgmist teavet: Palermo määrati kolmeliikmelise vahekohtunike kogu eesistujaks 9. oktoobril. Seejärel anti kõigile menetlusosalistele võimalus esitada vastuväiteid tema sõltumatuse või erapooletuse kohta. Ükski osapool seda võimalust ei kasutanud.

CAS lisas veel järgnevat: Palermo reisis Venemaale omal kulul, et osaleda õigusalasel konverentsil – mis ei olnud seotud hilisema menetlusega –, ja see toimus enne tema ametisse määramist. Sel ajal ei olnud ta CAS-i menetlusest veel teadlik. Kohut ennast ei olnud reisist teavitatud.

Šveitsi väljaanne märgib samuti, et ka Egiptuse vahekohtunik Ismail Selim külastas 2025. aasta mais samuti Moskvat, kus osales Venemaa rahvusvahelisel arbitraažikongressil – üritusel, mis oli suunatud Venemaa õigusvaldkonna spetsialistidele, investoritele ja ettevõtjatele.

Spordikohtule pole teada ühtegi asjaolu, mis võiks seada kahtluse alla Palermo sõltumatuse. CAS rõhutab, et tema vahekohtunike sõltumatus ja ausus on institutsiooni jaoks esmatähtsad. Palermo viibimine Moskvas toimus aga enne seda, kui ta määrati eesistuvaks vahekohtunikuks.

Esitatud teabe põhjal ei ole reisi ja sellele järgnenud Venemaaga seotud menetluse vahel ilmselget seost. Siiski jääb ebaselgeks, kas või kuidas reisi – pärast tema ametisse määramist – võimalike huvide konfliktide kontekstis käsitleti.

Kui Inside Paradeplatz küsis tema viibimise kohta Moskvas ja selle võimaliku tähenduse kohta menetluses, suunas Palermo päringu esialgu edasi CAS-i pressibüroosse. Lisaks märkis ta, et ei saa pooleliolevat kohtuasja kommenteerida.

Hiljem saatis ta aga väljaandele e-kirja. Ta nimetas seal ühes Leedu meediaväljaandes avaldatud teavet – mis puudutas Venemaa kasuks tehtud otsust ja tema enda rolli "alusetuks ja äärmiselt laimavaks" ning teatas kavatsusest astuda kõik vajalikud õiguslikud sammud oma õiguste ja maine kaitseks.

Seejuures seostas vahekohtunik Šveitsi ajakirjaniku esitatud küsimused Leedu artiklis sisalduva teabega, viidates, et need võivad pärineda just sealt – mis aga Inside Paradeplatzi väitel tegelikkuses nii ei ole.

Pärast ajakirjaniku faktipõhist vastust täpsustas Palermo oma seisukohta, märkides, et tal ei ole kavatsust küsimustest kõrvale hiilida. CAS-i reeglistiku artikli R43 kohaselt kuulub see küsimus aga CAS-i enda pädevusse, välja arvatud juhul, kui CAS peab asjakohasemaks, et asjaomane isik annab isikliku selgituse.

Ühes teises avalduses kaitseb CAS ka vaidlusi tekitanud vahekohtu otsust, märkides, et tribunal uuris üksnes IIHF-i otsuste õiguslikku lubatavust.

IIHF ei esitanud kohtu hinnangul piisavalt tõendeid, et õigustada Venemaa meeskondade kõrvaldamist õiguslikust seisukohast, märgiti avalduses. Lisaks ei põhjendatud menetluse käigus piisavalt võimaliku naasmisega seotud organisatsioonilisi aspekte.