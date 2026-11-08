Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

Niina Petrõkina püstitas nädal aega tagasi Kanadas toimunud iluuisutamise GP-etapil uue isikliku tippmargi ning saavutas karjääri parimat tähistava teise koha. Kahekordne Euroopa meister ütles ERR-ile, et loodab ka varsti neljakordset hüpet näidata, sest konkurendid rebivad muidu eest ära.

Petrõkina tegi Kanadas Kelownas suurepärase võistluse, kui nihutas kõigepealt lühikavas oma isiklikku rekordit ja lisas sellele veel paranduse vabakavas. Kokku kogus ta samuti tippmarki tähistavad 221,07 punkti, millega tuli GP-etapil teisele kohale.

"Mulle meeldis, et tundsin end vabakavas nii vabana. Tundsin oma iseloomu, mis on kava story'ks pandud. Sain kõike emotsiooniga näidata," rääkis 22-aastane uisutäht ERR-ile.

Kolm aastat tagasi saavutas Petrõkina USA-s esimese Eesti uisutajana esikolmikukoha, aga autasustamisel tekkis kurioosne olukord, kui korraldajad näitasid ekraanil hoopis Jaapani lippu. Sel korral kahekordse Euroopa meistri riigiga ei eksitud, aga Petrõkina ei jäänud ise rahule. "Tahaks [Eesti lippu] näha esimesel kohal!" ütles ta.

"Pinget on alati. See ei sõltu kogemusest, tunnen iga võistlusega sama asja enda sees. Teen kuus minutit soojendust ära, lähen puhkan, jalutan ja mõtlen, et milleks ma seda teen. Iga kord, kui sõidan hästi ja tunnen emotsiooni ja publiku toetust, sain treenerile ka kingituse pakkuda sünnipäevaks, siis mõtlen, et selle jaoks teengi!" lisas Petrõkina.

Ta on treeningul maandunud ka neljakordse salchow'i ja esialgse info järgi oleks pidanud ka vabakava Kanadas neljase hüppega algama, aga Petrõkina otsustas siiski tagasihoidlikuma soorituse kasuks. Samas ütles ta, et konkurents on niivõrd kõva, et neljast igavesti sahtlis hoida ei saa.

"Eesmärk on näidata seda hüpet, aga selleks peab see olema stabiilne. See pole treeningutel veel nii puhas. Tahan selle kavasse panna, aga pean mõtlema, mida ma rohkem tahan. Kas saada head punkte ja medaleid, et GP-finaali saada või näidata neljakordset?" ütles ta. "Eesmärgid on, konkurents on tugev ja see motiveerib mind neid hüppeid sisse panema. Kui ma ei hüppa neid raskeid hüppeid, siis on raske maailmameistrivõistlusi hüppama. Kõik hakkavad neid hüppama, ma pean ka!"

Eesti uisutajad valmistuvad suurepäraseks võimaluseks, kui 20.-21. novembrini peetakse GP-etapp Helsingis. Lisaks Petrõkinale on võistlusele üles antud ka Mihhail Selevko ja Arlet Levandi.