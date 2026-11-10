Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

Euroopa korvpallimeedia kirjutab, et 43-aastane Marcelinho Huertas on lepingut sõlmimas Euroliiga meeskonna Dubaiga.

Veerand sajandit kestnud profikarjääri jooksul on Huertas Euroliigas esindanud nii Badalonat, Baskoniat kui Barcelonat, käinud väljakul ka Los Angeles Lakersi eest ning alates 2019. aastast esindanud Tenerife meeskonda.

Kanaari saartel on brasiillasest saanud tõeline klubi legend, kui ta aitas meeskonna 2022. aastal Meistrite liiga võiduni ning nimetati eelmisel hooajal 42-aastaselt Hispaania kõrgliiga parimaks mängijaks. Kahel korral on ta valitud ka Meistrite liiga hooaja parimaks.

Kogenud Huertas on sel hooajal Tenerife eest Hispaania kõrgliigas seitsme mänguga kogunud keskmiselt 14,3 punkti ja 3,9 korvisöötu. Dubai meeskonna lootsiks on hispaanlane Xavi Pascual, kes oli pikki aastaid Barcelona peatreeneriks ning juhendas seal ka Huertast.

Kui üleminek peakski läbi minema, saab Huertasest Euroliiga ajaloo teine vanim väljakul käinud mees. Rekordit hoiab oma nimel ameeriklane Dan Gay, kes pääses Bologna Fortitudo eest 2007. aastal platsile 45 aasta ja kuue kuu vanusena.