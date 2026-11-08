Oilersi supertrio tümitas NHL-i punast laternat

Oilers on sel hooajal läänekonverentsi tippude sekka kuulunud suuresti tänu Connor McDavidile, Leon Draisaitlile ja Evan Bouchardile. Eriti võimsalt on esinenud McDavid, kes ei ole veel üheski mängus kuivale jäänud ja liigub kindlalt Wayne Gretzky ühe hooaja punktirekordi (215) ületamise kursil.

Supertrio ei valmistanud liiga punase laterna vastu pettumust. Seekord oli McDavidi asemel esidirigendi rollis Draisaitl, kes viskas kaks väravat ja tegi eeltöö Mattias Ekholmi väravale. McDavid jagas kaaslastele kolm tulemuslikku söötu ning Bouchard aitas ühe söödupunktiga.

Laupäevase mängu järel on McDavidil kirjas lausa 47 resultatiivsuspunkti, millega edestab liiga punktiarvestuses teisel kohal olevat Draisaitlit 13 punktiga. Bouchard jagab koos Minnesota Wildi tähtmängija Kirill Kaprizoviga kolmandat kohta (mõlemal 31 punkti). Draisaitl ja Kaprizov jagavad ühtlasi parimate väravaküttide arvestuses esikohta (mõlemal 16 väravat).

Läänekonverentsis edestab Oilersit vaid Minnesota Wild, kes on pidanud ühe mängu rohkem ja kogunud ühe punkti enam. Canucks lõpetas möödunud hooajal põhiturniiri kõige kehvema punktisaagiga ja ilmselt sama kordub käimasoleval hooajal. Praeguseks on Canucksil 19 mänguga kirjas vaid seitse punkti.

Ülejäänud tulemused:

Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 4:0

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 2:5

Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 9:2

Dallas Stars - San Jose Sharks 4:3

Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 3:4 (la.)

New York Islanders - New Jersey Devils 4:5 (la.)

Ottawa Senators - Utah Mammoth 4:2

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 2:4

Seattle Kraken - New York Rangers 3:4

Nashville Predators - St. Louis Blues 3:1

Washington Capitals - Florida Panthers 4:3