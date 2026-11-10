McDavidi söötude seeria katkes

Edmontoni tähtmängija oli andnud vähemalt ühe tulemusliku söödu hooaja 18. esimeses mängus, millega ta jagab kõigi aegade tabelis teist kohta. Enam on suutnud vaid Wayne Gretzky, kes hooajal 1990/1991 andis resultatiivse söödu 23 mängus järjest.

Siiski jätkab McDavid punktiseeriat, kuna ta viskas kohe avakolmandikul Oilersi esimese värava. Punktirekordini on aga veel palju minna, sest Gretzky jõudis hooajal 1983/1984 punktini lausa 51 mängus järjest.

Edmontoni ülejäänud kaks väravat viskas Leon Draisaitl, külaliste kasuks tegi skoori Jaroslav Chmelar.

Ülejäänud kahes esmaspäeval toimunud mängus alistas Philadelphia Flyers võõrsil Vancouver Canucksi 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) ja San Jose Sharks kodus New York Islandersi karistusvisete järel 3:2 (1:1, 1:0, 0:0, 0:0).

NHL-is on võistkonnad pidanud praeguseks 15-20 mängu. Kõige paremini on alustanud 30 punkti kogunud kevadine Stanley karikavõitja Carolina Hurricanes. Idakonvrentsi juhib 29 punktiga Oilers.

Resultatiivsustabelis domineerib koguni 48 punktiga McDavids, kes on visanud 11 väravat ja jaganud 37 tulemuslikku söötu. Paremuselt teine ehk võistkonnakaaslane Draisaitl jääb maha tosina punktiga (18+18).