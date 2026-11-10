Annuk noorest koosseisust: väike preemia neile, kes suvel rohkem silma jäid

Eesti naiskond saab vastastest enne platsile jooksmist värske pildi, sest EM-i eelvalikturniir algab kolmapäeval, kui Põhja-Madekoonia mängib võõrsil alagrupi soosiku Rumeeniaga.

Laupäeval võõrsil Põhja-Makedooniaga mängiv Eesti naiskond võõrustab siis 17. novembril kodus Rumeeniat. Koondist ei saa aidata jalga raviv Badalona klubi tagamängija Johanna Eliise Teder ja USA üliõpilasliigas mängivad korvpallurid, Laura-Liisa Grünmann jätab kindlasti vahele esimese kohtumise, aga võib kohtumises Rumeeniaga minuteid saada.

"Rõõmu teeb ennekõike see, et oleme üle mõne aja jälle koos, suvel küll kolm nädalat koos treenisime. Siis oli ka üsna mitu tüdrukut USA poolelt, keda paraku seekord ei ole. Nagu teame, USA-st neid siia ei lubata, kui mängud kattuvad," rääkis ERR-ile peatreener Toomas Annuk. "Koosseis on selle võrra natukene noorem ja oleme kaasanud paar noortekoondise mängijat, et tutvustada naiste koondise töökorraldust ja ka väike preemia neile, kes suvel vähe rohkem silma jäid."

Esimese vastase kohta palju informatsiooni pole, kuigi oma abikäe on ulatanud ka koondise kogenud tagamängija Mailis Pokk. "Nii palju kui olen üritanud infot koguda, mis on üsna raske, siis Makedoonial on uus nooremapoolne peatreener ja viis kogenumat mängijat on hiljuti loobunud koondise eest mängimisest," selgitas Annuk. "Neil on isegi natuke noorem koosseis kui meil. Tartu meeskonna mänedžeril Mailisel on head kontaktid Serbias, saime ka kohaliku liiga mänguvideoid, pildi ette ja selle põhjal valmistuma hakata. Rumeeniaga oleme rohkem kursis, neil ju üks klubi mängib Euroliigat ja teine EuroCupi, kuigi tüüpiliselt domineerivad seal välismängijad, siis ka kohalike kvaliteet on korralik. Sellele vaatamata läheme neid mänge võitma," kinnitas peatreener.

Koondislastest rääkides tõi Annuk eraldi välja sel hooajal tugeva Riia TTT eest säranud Grünmanni arengu. "Eks me kõik oleme kursis, et ta on Riia TTT-sse väga hästi sulandunud ja mängib silmapaistvalt juba rahvusvahelises korvpallis. Ta on heas seisus. Ka tagasiside TTT treenerite poolt on väga positiivne. Teda usaldatakse, kasvatatakse heas mõttes, antakse võimalusi ning ta on selle küll hindele viis ära kasutanud," kiitis Annuk noort tagamängijat.