Eesti meistrid murdmaasuusatamises on Raido Ränkel ja Keidy Kaasiku

Meeste võistluse teine oli Martin Himma (+4,9). Kolmandaks tuli lätlane Indulis Bikse (+13,5). Eesti meistrivõistluste pronksi võitis aga kuuenda koha saanud Kaspar Päärson (+54,4).

Naiste 5 km vabatehnikasõidus sai FIS-i absoluutarvestuses esikoha ukrainlanna Marina Antsibor ajaga 13.52,0. Eestlaste arvestuses tuli esimeseks aga Keidy Kaasiku (+8,6) ning teine oli Kaidy Kaasiku (+9,1). Kolmandaks tuli laskesuusataja Tuuli Tomingas, kes lõpetas võistluse viiendal positsioonil (+13,3).

"Lisaks väärtuslikule Eesti meistritiitlile, oli võistlus kantud ka Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni FIS võistluskalendrisse. See tähendab, et meie enda sportlastel oli võimalik teenida väärtuslikke FIS punkte kodust kaugele sõitmata. Lisaks oli tänane võistlusrada üsna raske, võib isegi öelda, et maailma karika etapi raskusastmega, mistõttu pakkus see sportlastele hea võrdlusvõimaluse, kus nad oma hetkevormiga asuvad," ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Eesti meistrivõistluste tulemused:

Naised:

1. Keidy KAASIKU (Ambla Spordiklubi)

2. Kaidy KAASIKU (Ambla Spordiklubi)

3. Tuuli TOMINGAS (Nõmme Spordiklubi)

4. Tatjana Mannima (Kiviõli Suusaklubi)

5. Teesi Tuul (ES Põhjakotkas)

6. Hanna-Brita Kaasik (Kuningamäe Spordiklubi)

7. Aveli Uustalu (Alutaguse Suusaklubi)

8. Andra Aavik (ES Põhjakotkas)

9. Lisbeth Liiv (Nõmme Spordiklubi)

10. Gerda Kivil (Emajõe Suusaklubi)

Mehed:

1. Raido RÄNKEL (Võru Suusaklubi)

2. Martin HIMMA (Karupesa Team)

3. Kaspar PÄÄRSON (Spordiklubi CFC)

4. Henri Roos (Spordiklubi CFC)

5. Olle Ilmar Jaama (Spordiklubi CFC)

6. Hendrik Peterson (Suusaklubi "Jõulu")

7. Lars Piirmann (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

8. Andre Luuk (Spordiklubi CFC)

9. Simo Teearu (Suusaklubi "Jõulu")

10. Kaspar Vaher (Spordiklubi CFC)

Järgmised Eesti Meistrivõistlused murdmaasuusatamises toimuvad 15.-16. jaanuaril Tehvandil, kui võisteldakse vabatehnika sprindis ja 10-15 km klassika eraldistardist sõidus. Seal jagatakse ka pääsmeid Pekingi OM-ile.