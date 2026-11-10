Pärnu Vaprust hakkab juhendama senine abitreener Taavi Viik

Prinsi juhendamisel saavutas Vaprus Premium liigas kahel korral kuuenda ja kahel korral seitsmenda koha. Juba esimesel ühisel hooajal kogutud 48 punkti tähistasid klubi kõrgliiga punktirekordit; 2026. aastal jõudis Vaprus esimest korda klubi ajaloos Evald Tipneri karikavõistlustel poolfinaali.

2026. aasta jaanuaris Vaprusega liitunud Viik on ühe hooaja jooksul saanud põhjalikult tuttavaks meeskonna, klubi igapäevatöö ja sihtidega, kirjutab Vaprus klubi kodulehel. Enne Pärnuga liitumist töötas Viik Tallinna FC Floras, kus juhendas U/21 meeskonda ning täitis U17–U21 vanuseklasside metoodikajuhi ülesandeid. Samuti on tal Premium liiga peatreeneri kogemus: 2024. aasta juulist hooaja lõpuni juhendas ta Flora esindusmeeskonda.

"Taavi tunneb meie meeskonda ja klubi hästi," sõnas Pärnu spordidirektor Karl Palatu. "Usume, et tema teadmised ja kogemus aitavad arendada nii mängijaid kui ka meeskonda tervikuna. Tal on selles töös meie usaldus ja toetus," lisas Palatu.

"Olen väga põnevil ja tänulik võimaluse üle alustada uut peatükki Vapruse peatreenerina," kinnitas Viik. "Siin veedetud aasta jooksul olen väga kõrgelt hindama hakanud kogu organisatsiooni, mängijaid ja muidugi Eesti parimaid fänne. Eelmine peatreener tegi klubis väga head tööd ja minu ülesanne on see nüüd järgmisele tasemele viia. Ootan põnevusega uut hooaega ning annan endast maksimumi, et pakkuda kõikidele kaasaelajatele uuel aastal positiivseid elamusi!"