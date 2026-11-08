Jaapani üksiksõitjad tegid Hiina GP-etapil puhta töö

21-aastane Miura võitis nii lühikava (102,90 punkti) kui ka vabakava (190,35). Jaapanlane püstitas vabakavas isikliku rekordi ja parandas ühtlasi oma tippmarki kahe kava kokkuvõttes (293,25).

Lühikava järel hoidis teist kohta Miura kaasmaalane Shun Sato, aga ta jäi vabakavas hüpetel tehtud eksimuste tõttu alla venelastele Vladislav Dikidzhile ja Jevgeni Semenenkole. Dikidzhi lõpetas kokkuvõttes teisel kohal 282,44 punktiga ja Semenenko kolmandal kohal 281,61 punktiga. Sato lõppsummaks kujunes 277,20 silma. Milano Cortina olümpiavõitja Mikhail Shaidorov tuli 263,49 punktiga viiendaks.

Naiste üksiksõidus võidutses Mone Chiba isikliku rekordi lähedase tulemusega 224,48 punkti. Lühikavas kuulus esikoht talle (76,08), kuid vabakavas suutis jaapanlannat 0,5 punktiga edestada venelanna Aleksandra Ignatova (148,90). Ignatova sai kokkuvõttes teise koha (221,27), kolmanda koha pälvis korealanna Hae-in Lee (210,79).

Mone Chiba. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Paarissõidu võitsid venelased Anastassia Mišina - Aleksandr Galljamov (209,84). Neile järgnesid Gruusia esindajad Anastasiia Metelkina - Luka Berulava (198,27) ja jaapanlased Yuna Nagaoka - Sumitada Moriguchi (181,50).

Jäätantsus triumfeersid britid Lilah Fear - Lewis Gibson (194,93), kes olid kõigest 1,39 punktiga paremad Gruusia paarist Diana Davis - Gleb Smolkin. Pjedestaali madalaimale astmele jõudsid Hispaania lipu all uisutanud Olivia Smart - Tim Dieck (178,30).

Järgmine GP-etapp toimub tuleval nädalal USA-s Everettis. Eestlastest osaleb seal Aleksandr Selevko.