Hiina tennisist võttis süüdistused tagasi: minust on valesti aru saadud

Paarismängu endine maailma esinumber Peng teatas novembri alguses hiinlaste sotsiaalmeediaplatvormil Weibo, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem konsensuslik suhe. Pengi postitus eemaldati kiiresti, tema varasemaid postitusi pole võimalik Weibos jagada ega kommenteerida.

Lisaks kadus Peng nädalateks avalikkuse eest, mistõttu hakati tema heaolu pärast muretsema. Naiste profitennise katuseorganisatsioon WTA nõudis hiinlastelt juhtunu osas täielikku, ausat ja läbipaistvat uurimist, samuti sooviti kinnitust, et 35-aastane Peng on turvalises kohas ja temaga on kõik hästi.

"Esiteks, tahan rõhutada midagi, mis on äärmiselt oluline – ma pole kunagi öelnud ega kirjutanud, et keegi on mind seksuaalselt rünnanud. Pean seda selgelt rõhutama," ütles Peng Singapuri ajalehe Lianhe Zaobao veebis avaldatud videos.

See on esimene kord, kui Peng on süüdistustest avalikult kaamera ees rääkinud. Shanghais murdmaasuusavõistlust külastanud Pengi sõnul oli tema Weibosse tehtud postitus isiklik asi ning temast on valesti aru saadud. Millest täpsemalt on valesti aru saadud, hiinlanna ei täpsustanud.

Peng lisas, et ta on kogu selle skandaali ajal elanud Pekingis oma kodus ilma järelevalveta.

Singapuri ajalehe teatel oli Peng üks Hiina sportlastest, kes pühapäeval murdmaasuusavõistlust külastas, teiste seas oli seal ka endine NBA korvpallur Yao Ming. Ajaleht kirjutas, et Peng, kel oli seljas must jakk Hiina lipuga, vaatas võistlust umbes 20 minutit.

WTA teatas detsembri alguses, et kuna Hiina pole nende soovidele vastanud, otsustati vähemalt 2022. aastaks Hiina turniiridest loobuda. Värske videointervjuu nägemise järel teatas WTA, et nad soovivad endiselt, et süüdistusi uuritaks.

"Hea oli näha Peng Shuaid avalikult üritusel ja me muidugi loodame, et temaga on kõik hästi," seisis WTA avalduses. "Aga nagu oleme varem korduvalt öelnud, ei leevenda tema avalikel üritustel käimine meie muret tema heaolu pärast, me ei tea endiselt, kas ta saab suhelda tsensuuri ja sunnita."

"Jääme endale kindlaks ja nõuame jätkuvalt väidetava seksuaalrünnaku täielikku, ausat ja läbipaistvat uurimist, nende süüdistuste tõttu me algul muretsema hakkasimegi," lisas WTA.

Zhang pole Pengi süüdistusi avalikult kommenteerinud, ka Hiina pole sel teemal otsest kommentaari andnud, küll aga öeldi, et WTA otsus Hiina turniiridest loobuda politiseerib sporti ja see tuleks lõpetada.