Hiina tenniseturniirid jäävad koroonapiirangute tõttu sel aastal ära

Shangai meistrivõistlused on üks neljast meeste tenniseturniirist, mis sel aastal ära jäävad, sest Hiinas on ranged koroonapiirangud.

Hiinas toimusid veebruaris taliolümpiamängud, kuid suurem osa teistest rahvusvahelistest spordiüritustest on edasi lükatud või ära jäetud.

Praeguseni kehtivad Hiinas ranged koroonapiirangud ning seepärast teatas meeste tennise katusorganisatsioon ATP, et kolmandat aastat järjest jäävad sel hooajal ära neli turniiri: Shangai meistrivõistlused, Chengdu lahtised, Zhuhai meistrivõistlused ning Hiina lahtised.

Naiste tennise katusorganisatsioon WTA ei ole sel aastal ühtegi turniiri Hiinasse planeerinud, sest soovitakse enne selgust luua selles, mis toimus Hiina tennisisti Peng Shuiga.

2021. aasta novembris teatas Peng Shuai sotsiaalmeedias, et teda on seksuaalselt ahistatud. Seejärel kadus ta nädalateks. Veebruaris teatas naistennisist aga, et kogu juhtum oli valearusaam ning mingit ahistamist tegelikult ei olnud.