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Alcarazi tabas avasetis krahh, kuid pääses siiski finaali

Tennis
Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Meeste tennise maailma kolmas reket Carlos Alcaraz pääses Tokyos toimuval ATP 500 turniiril teist aastat järjest finaali.

Alcaraz kohtus esmaspäevases poolfinaalis Jaume Munariga (ATP 49.), kes jõudis põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni. Alcaraz asus esimeses setis murde järel juhtima 4:3, kuid kaotas alates kümnendast geimist koguni 16 punkti järjest ja pidi vastu võtma 5:7 kaotuse. Teises setis pani Alcaraz kahe murde abil jõujooned varakult paika ja võitis 6:3 ning otsustavas setis mängis ta veelgi kindlamalt, teenides lõpuks 6:1 võidu.

"Ma ei tea, mis juhtus esimeses setis. Alustasin hästi, olin murdega ees ja valmistusin juba seti võitmiseks. Tundub, et mul on igas matšis avasetis raskusi. Õnneks olen iga kord suutnud tagasi tulla," rääkis Alcaraz poolfinaali järel. "Jaume on raske vastane ja siinsed tingimused sobivad talle hästi. Teises setis sooritasin paar murret, need aitasid mul enesekindluse tagasi saada ja siis hakkasin agressiivsemalt mängima," lisas ta.

Alcaraz läheb finaalis vastamisi tšehh Jiri Leheckaga (ATP 19.), kes sai teises poolfinaalis 6:4, 6:2 jagu kaheksanda asetusega monacolasest Valentin Vacherot'st (ATP 14.). Alcaraz ja Lehecka on varem omavahel mänginud neljal korral ning kolmes matšis on peale jäänud Alcaraz.

Toimetaja: Henrik Laever

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