ATP veel naiste eeskujul Hiina turniiridest ei loobunud

Meeste profitennise ühendus (ATP) praegu veel naiste ehk WTA eeskuju ei järginud ega loobunud Hiina turniiridest, küll aga öeldi, et nad jälgivad edasisi arenguid ehk pole välistatud, et mingil hetkel selline samm siiski tehakse.

Naiste profitennise katuseorganisatsioon teatas kolmapäeval, et loobub määramata ajaks Hiina, sealhulgas Hongkongi WTA turniiridest. Millal võiks WTA karussell sinna naasta, sõltub Hiina valitsuse edasistest sammudest.

Paarismängu endine maailma esinumber Peng Shuai teatas novembri alguses sotsiaalmeediaplatvormil Weibo, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem konsensuslik suhe. Pengi postitus eemaldati kiiresti, tema varasemaid postitusi pole siiani võimalik Weibos jagada ega kommenteerida.

Kuna pärast postitust tennisisti avalikkuses ei nähtud, hakati muretsema tema heaolu pärast. WTA nõudis hiinlastelt juhtunu osas täielikku, ausat ja läbipaistvat uurimist, samuti sooviti kinnitust, et 35-aastane Peng on turvalises kohas ja temaga on kõik hästi.

Vahepeal teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), et nende president Thomas Bach pidas Pengiga pooletunnise videokõne, kus naine kinnitas, et temaga on kõik korras. WTA aga ütles seepeale, et see pole nende jaoks piisav ega leevenda WTA muret Pengi heaolu pärast, samuti nõuti uuesti Pengi süüdistuste ausat uurimist.

Kuna aga vahepeal uusi arenguid ei olnud, otsustaski WTA Hiina turniiridest loobuda, olgugi, et see läheb neile sadu miljoneid dollareid maksma.

Seni WTA nõudmisi toetanud ATP polnud aga sarnaseks sammuks veel valmis. "Peng Shuai olukord puudutab meid kõiki ja on tekitanud muret nii meie alal kui sellest väljaspool," ütles ATP esimees Andrea Gaudenzi pressiteate vahendusel. "Vastused mureküsimustele on olnud ebapiisavad. Palume tungivalt võimaldada otsest suhtlust mängija ja WTA vahel, et oleks võimalik saada selgem pilt tema tegelikust olukorrast."

"Teame, et sport võib ühiskonda positiivselt mõjutada ja üldiselt usume, et globaalne kohalolek annab meile parima šansi luua võimalusi ja midagi muuta," jätkas Gaudenzi. "Konsulteerime jätkuvalt enda liikmetega ning jälgime selle juhtumi kõikvõimalikke arenguid."

Kui uudisteagentuur Reuters ATP-lt uuris, kas neil on plaanis Hiina turniiridest loobuda, vastas kõneisik, et neil pole Gaudenzi avaldusele lisaks midagi öelda.

Ka Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF), kelle egiidi all peetakse madalama kategooria turniire ning noorteturniire, ei öelnud Hiinaga suhete katkestamise kohta midagi. Reutersile saadetud avalduses teatati: "ITF seisab kõikide naiste õiguste eest. Meie peamine mure on Peng Shuai heaolu. Süüdistusi, mis Peng avaldas, tuleb kindlasti uurida. Toetame jätkuvalt kõiki sel suunal tehtavaid pingutusi, nii avalikult kui ka kaadri taha jäävaid."